Как принять решение о возвращении домой во время войны: задайте себе эти вопросы

"Кому-то это решение дается легко, а кому-то наоборот - возникает много сомнений, тревожность, непонимание, как быть дальше. Чтобы принять правильное для себя решение, его необходимо рассмотреть под всеми углами и найти все плюсы и минусы", - пишет психолог.

Она рекомендует применить технику квадрата Декарта, которая заключается в получении ответов на 4 вопроса:

1. Что будет, если это произойдет? (Какие есть плюсы)

2. Что будет, если это не произойдет? (Все останется как было, плюсы от невыполнения желаемого)

3. Чего не будет, если это произойдет? (Минусы от получения желаемого)

4. Чего не будет, если это не произойдет? (Минусы от невыполнения желаемого) - тут особенно осторожно, так как мозг захочет проигнорировать двойное отрицание.

Почему такая техника сработает?

Человек привык рассматривать вопросы только с одной позиции - "А что будет?". А тут можно развернуть ситуацию сразу на четыре стороны.

Необходимо помнить о том факте, что никто не поможет в принятии правильного решения, так, как только вам знать, как для вас лучше.

Решение принято, но тревожность не покидает

Как объясняет психолог, это нормальное чувство и его просто нужно принять. Постарайтесь отыскать внутреннюю опору, ресурс - дыхательные техники, физическая активность, общение с близкими.

Также, как и с принятием решения, тревожность можно разобрать для себя по пунктам и проанализировать свои ответы на такие вопросы:

Что именно вызывает у меня состояние тревожности?

То, что вызывает тревожность, это реальное или надуманное?

Если реальное, то как я буду действовать, если это произойдет?

Получив ответы на эти вопросы, и проанализировав их, вы приблизитесь к своему взвешенному решению.