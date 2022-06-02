Чому у одних людей є ПТСР, а в інших немає: психологи назвали причини

ПТСР - посттравматичний стресовий синдром, які виникає після перенесеної травми. Це травма може бути психологічна, фізична, соціальна та емоційна. Але в одних людей після пережитого такий синдром виникає, а в інших - ні.

Психологи назвали причини розвитку ПТСР і пояснили, чому він виникає не у всіх людей. Про це пише " Психологічна підтримка ".

Що таке ПТСР

Це реакція організму на сильний стрес, при якому людина побоюється за своє життя. В Україні жертвами ПТСР в результаті російської агресії стали мільйони людей, бо для отримати такий стрес можуть не тільки люди в зоні бойових дій, а й ті, хто сидить під сиренами в більш безпечних регіонах.

ПТСР проявляється не відразу, а через деякий час, у деяких людей - тільки через пів року після травматичної ситуації. Якщо людина перебувала деякий час в окупації або під прямими обстрілами - ПТСР розвивається значно сильніше і швидше.

Як проявляється ПТСР

Нав'язливі спогади про небезпечні для життя ситуаціях

Важкі сновидіння з кошмарами, сценами пережитого, порушення сну

Бажання уникати емоційної напруги

Невпевненість через страх і як наслідок - відкладання рішень, проблеми в спілкуванні з оточуючими

Надмірна втома, дратівливість, депресивний стан, головні болі, неможливість сконцентруватися на чомусь одному

Схильність до антисоціальної поведінки

У дітей ПТСР проявляється у вигляді постійних спогадів про пережите (дитина може не розповідати про них дорослим), емоційне перенапруження (апатія, депресії, емоційна відстороненість), порушення сну і кошмари, підвищення рівня тривожності, недовіра до оточуючих, порушення пам'яті, уваги, здібностей навчання.

Діти часто в іграх, малюнках і питаннях відображають свої страхи - поспостерігайте за ними. У підлітків включається самознищуюча поведінка-нанесення собі ран, алкоголь, наркотики.

Фази ПТСР

Відчай - гостра тривога без чіткого розуміння важливості того, що сталося

Заперечення - безсоння, амнезія, заціпеніння, соматичні симптоми

Нав'язливість - вибухові реакції, перепади настрою, хронічний стан збудженості з порушенням сну

Обробка - розуміння причин травми та горя

Завершення - плани на майбутнє

Чому одні люди отримують ПТСР, а інші ні

ПТСР у кожної людини розвивається індивідуально. І попри схожі симптоми, кожна людина по-своєму переживає травму. У деяких людей можуть бути тільки проблеми зі сном або в спілкуванні з оточуючими.

А в інших при ПТСР накриває з головою сильна депресія. Є люди, у яких зовні майже все в порядку, через те, що вони приховують свій стан або і ж його не розуміють.

Психологи виділяють кілька важливих факторів, які впливають на появу ПТСР і прояв тих чи інших симптомів.

Хімічний дисбаланс мозку

Генетична схильність

Переживання травм в минулому

Історія психічних захворювань

Стрес після травматичної події

Відсутність своєчасної психологічної допомоги

Також на розвиток ПТСР впливають і інші фактори: інтенсивність травмуючої події, його тривалість, несподіванка і неконтрольованість, сили захисних механізмів особистості та наявність соціальної підтримки, особисті фактори ризику (вік, соціальний статус).

До речі, вчені з'ясували, що жінки більш схильні до ПТСР, ніж чоловіки. Частково це пояснюється тим, що чоловіки намагаються впоратися самостійно і не звертаються за допомогою.

Як знизити ризики виникнення ПТСР

Постарайтеся емоційно стабілізуватися - це важливо не тільки для дорослої людини, але і для дітей. Батьки зможуть допомогти дітям тільки тоді, коли вони самі знаходяться в нормальному стані.

Дорослі теж мають право на емоції та потрібно це донести до дитини, щоб він не лякався, коли мама плаче. Поясніть, що ваша сім'я скоро з цим впорається.

Налагодьте режим дня і поверніть у своє життя хоча б частину звичних щоденних справ.

Заручіться підтримкою близьких людей - спілкуйтеся з рідними, друзями. Говоріть про те, що Вас турбує, просите підтримку і позитиву. Якщо ситуація зовсім складна - знайдіть фахівця.

Додайте фізичної активності - робіть зарядку, катайтеся на велосипеді, гуляйте на свіжому повітрі.

Обмежте перегляд і читання новин, сортуйте інформацію, яку ви вживаєте. Вибирайте достовірні джерела новин, Не дивіться жорстокі відео, негативний і емоційно-негативний контент обмежте.

Допомагайте іншим людям. Волонтерство дає величезний ресурс і допомагає впоратися з труднощами.

Зверніться за допомогою до психолога / психотерапевта. Навчіться технікам емоційної стабілізації себе та рідних.

Пам'ятайте! Чим довше ви відкладаєте прийняття свого стану і звернення за допомогою - тим сильніше ви погіршуєте посттравматичний розлад.