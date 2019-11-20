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Прийняли за дівчинку: у Львові народився унікальний малюк

STYLERЖиття    20.11.2019 - 15:14
Прийняли за дівчинку: у Львові народився унікальний малюк
У Львові народився унікальний дитина (фото: pixabay.com)

У Львові народилася дитина з жіночими та чоловічими статевими органами

У Львові рік тому народилася дитина-гермафродит. У малюка були присутні чоловічі і жіночі статеві залози, але спочатку лікарі прийняли його за дівчинку. Зараз дитину готують до операції львівські лікарі-урологи. Батьки малюка звернулися до медиків, коли дитині було 9 місяців. Тоді не було зрозуміло, хлопчик це чи дівчинка. Геніталії були різних статей.

Наголошується, що у дитини є статеві хромосоми хлопчика. При цьому УЗД-обстеження допомогло виявити, що у неї є також і жіночі внутрішні органи, які розвинені краще, ніж чоловічі. Підтвердилися ці показання та після лапароскопічного обстеження черевної порожнини.

Після обстеження з'ясувалося, що у малюка є матка, а також чоловіче яєчко.

"Стало ясно, що у малюка є матка, маткова труба веде до яєчниках, а зліва розташована незрозуміла заліза. Після дослідження з'ясувалося, що це яєчко. Отже, дитина – справжній гермафродит, має і жіночі, і чоловічі статеві залози. Це дуже рідкісна патологія і в Україні є лише кілька фахівців, які допомагають таким дітям скорегувати їх стать", – розповів лікар.

За словами батьків, при народженні вони прийняли малюка за дівчинку і тому прийняли рішення зберегти жіночі статеві залози. Тепер лікарі видалять малюкові яєчко, а також буде проведена пластика зовнішніх статевих органів. Після операції дитина повинна буде спостерігатися у ендокринологів та гінеколога.

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