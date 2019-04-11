Переповнила чашу терпіння: Єлизавета II знову розлютилася на Меган Маркл

Меган Маркл розлютила королеву (Колаж РБК-Україна)

Меган Маркл весь час намагається вийти з-під контролю королівської сім'ї

Меган Маркл, яка перебуває на останніх терміну вагітності, знову довела своєю поведінкою королеву Єлизавету II до гніву. Герцогиня Сассекська вирішила, що майбутню дитину вона буде виховувати по своїм правилам і навіть заявила, що її дитина стане вегетаріанцем, як і вона сама. Про це повідомляє британське видання Express.

Проте королева Єлизавета відреагувала на таку заяву Меган Маркл і як розповіло джерело з королівського палацу, повідомила всім членам сім'ї, що вона не допустить того, щоб її правнук сидів на "особливій дієті".

"Меган, здається, мало турбують королівські традиції, але монархиня не дозволить виростити дитину веганом", - повідомило джерело в королівському палаці.

Меган Маркл встановлює свої правила (Getty Images)

Яким чином королева збирається вплинути на виховання майбутнього малюка, джерело не повідомило. З урахуванням того, що принц Гаррі і Меган Маркл вже переїхали подалі від нагляду королеви і оселилися в Фрогмор-Хаусі у Віндзорі, королеві Єлизаветі буде складно контролювати харчування правнука.

Також Меган Маркл заявила, що збирається обійтися без послуг нянь і буде ростити малюка самостійно разом з чоловіком. Проте раніше і на це рішення герцогині Сассекської королева наклала вето і вирішила вибрати помічників їй самостійно.

Раніше ми повідомляли про те, що Меган Маркл ймовірно обдурила всіх з датою народження дитини, так як повідомляється, що пологи можуть початися в травні, а не у квітні, як припускали раніше.

А також ми писали про те, що Меган Маркл порушила черговий королівський протокол.