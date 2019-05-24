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Діти та ліки: Комаровський дав важливу пораду батькам

STYLERЖиття    24.05.2019 - 21:49
Діти та ліки: Комаровський дав важливу пораду батькам
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина виплюнула ліки

Євген Комаровський розповів, що робити в разі, якщо дитина виплюнула ліки. Цінними порадами експерт поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Насправді, що робити - медична наука знає точно, оскільки така ситуація виникає зовсім нерідко. Якщо з моменту прийому ліків до блювоти пройшло менше 10 хвилин, ліки однозначно треба повторити у повній дозі", - зазначив Коморовський.

Однак разом з цим експерт повідомив, що, якщо з моменту прийому ліків пройшло більше 30 хвилин, то переживати не варто, оскільки ліки всмокталися та у повторному прийомі немає потреби.

Діти та ліки: Комаровський дав важливу пораду батькамФото: РБК-Україна

"Найскладніша і не до кінця зрозуміла ситуація, що робити, якщо блювання виникло в інтервалі 10-30 хвилин від прийому ліків. У більшості випадків лікарі рекомендують у такій ситуації прийняти ліки в половинній дозі. Хоча все-таки має сенс у цій ситуації порадитися з вашим лікарем", - підсумував експерт.

Раніше Комаровський порадив тренувати мозок за допомогою простих і захоплюючих вправ - таке тренування називається "нейробікою".

Також ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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