Діти та ліки: Комаровський дав важливу пораду батькам

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровський розповів, що робити, якщо дитина виплюнула ліки

Євген Комаровський розповів, що робити в разі, якщо дитина виплюнула ліки. Цінними порадами експерт поділився на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Насправді, що робити - медична наука знає точно, оскільки така ситуація виникає зовсім нерідко. Якщо з моменту прийому ліків до блювоти пройшло менше 10 хвилин, ліки однозначно треба повторити у повній дозі", - зазначив Коморовський.

Однак разом з цим експерт повідомив, що, якщо з моменту прийому ліків пройшло більше 30 хвилин, то переживати не варто, оскільки ліки всмокталися та у повторному прийомі немає потреби.

Фото: РБК-Україна

"Найскладніша і не до кінця зрозуміла ситуація, що робити, якщо блювання виникло в інтервалі 10-30 хвилин від прийому ліків. У більшості випадків лікарі рекомендують у такій ситуації прийняти ліки в половинній дозі. Хоча все-таки має сенс у цій ситуації порадитися з вашим лікарем", - підсумував експерт.

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