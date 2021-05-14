Принца Гаррі звинуватили в нахабній брехні: наговорив зайвого про Єлизавету II

Принца Гаррі звинуватили в нахабній брехні після скандального інтерв'ю для подкасту Armchair Expert. Там він поскаржився на своє життя в королівській родині, батька принца Чарльза і навіть бабусю Єлизавету II.

Королівський онук заявив, що йому було важко, але дружина Меган Маркл, піклуючись про його душевне здоров'я, переконала пройти курс терапії. Після цього він, мовляв, став оцінювати ситуацію інакше.

Але королівський біограф Анджела Левін згадала велике інтерв'ю, яке вона брала у герцога Сассекського у 2017-му році. Там він сказав, що рішення звернутися до фахівців він прийняв за порадою старшого брата - принца Вільяма. Інтерв'юер поцікавилася тоді, чи не наречена Меган спонукала його на це, на що Гаррі відповів негативно.

"Ні. Це був Вільям. Він був тим, хто мене врятував". Або він сказав мені неправду тоді, або говорить неправду зараз", - заявила пані Левін.

Біограф оцінила останнє інтерв'ю принца Гаррі, як "жахливе", "огидне", "жорстоке". Адже він знову наговорив про свою сім'ю гидот, звинувативши батька Чарльза і бабусю Єлизавету в неправильному вихованні дітей. Сам же принц запевнив, що своїх дітей ростить і буде ростити інакше.

"Я думаю, він точно знав, що хоче сказати. І навмисно хотів поранити і покарати їх... вважаю, вони більше не можуть йому довіряти", - заявила біограф і додала, що принцу гарненько "промили мізки".