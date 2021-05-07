Меган Маркл і принц Гаррі показали свіже фото малюка Арчі

Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі дуже рідко показують публіці свою дитину Арчі, якій 6 травня виповнилося два роки. Але цього разу шанувальникам королівського сімейства пощастило.

На жаль, обличчя дитини на знімку не показано, бо він стоїть зі спини. На чорно-білому знімку Арчі тримає в руках зв'язку гелевих куль і знятий, найімовірніше, в саду особняка герцогів Сассекських в Монтесіто. На ньому джемпер, джинси і кросівки.

Меган Маркл і принц Гаррі показали знімок малюка Арчі (фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor / Facebook)

Нагадаємо, що Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор народився 6 травня 2019 року в Портлендській лікарні в Лондоні.

Всіх, хто хоче привітати Арчі його батьки Меган і Гаррі просять пожертвувати 5 доларів на благо організації Gavi, Vaccine Alliance, яка купує вакцини COVID для всього світу (віддаючи пріоритет тим країнам, які не можуть собі їх дозволити).

"Ми не можемо придумати більш резонансного способу відзначити день народження нашого сина. За останні два роки ми були глибоко зворушені тим, що відчули тепло і підтримку нашої сім'ї на честь дня народження Арчі. Багато хто з вас робить пожертви на благодійність від його імені й відзначають цю подію, віддаючи гроші або здійснюючи акт служіння - від щирого серця. Ви збираєте кошти для тих, хто найбільше цього потребує, і продовжуєте робити це органічно і самовіддано. Ми залишаємося неймовірно вдячними", - написало подружжя на сайті.