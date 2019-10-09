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Меган Маркл випадково порушила королівську заборону: вийшло мило (відео)

STYLERПерсони    09.10.2019 - 09:14
Меган Маркл випадково порушила королівську заборону: вийшло мило (відео)
Меган Маркл (фото: GettyImages)

Меган Маркл не знала, що робить щось не так

Меган Маркл випадково порушила королівський протокол в останній день свого перебування в Африці, 2 жовтня. Сталося це в Йоганнесбурзі при зустрічі з прихильницею Ніківе Длово, засновницею креативної платформи OwnURcrown, що підтримує африканські традиції при створенні зачісок та головних уборів.

Художниця продемонструвала Меган фільтр в Instagram, який при наведенні на обличчя створює на голові милі корони. Таким чином герцогиня мимоволі була залучена в селфі, що заборонено для членів королівської сім'ї.

Меган Маркл випадково порушила королівську заборону: вийшло мило (відео)

Меган Маркл з сином Арчі (фото: instagram.com/meghan_harry_and_archie)

Варто відзначити, що це стало для Меган цілковитим сюрпризом - вона з цікавістю дивилася на камеру, перш ніж зрозуміла, що на її голові з'явилася корона з квітів, яка потім перетворилася на ще один головний убір.

Герцогиня була приємно здивована і трохи збентежена таким сюрпризом. Судячи з реакції, фільтр їй сподобався.

Але це не було головним подарунком від художниці. На прийом до герцогині Сассекської вона принесла кілька авторських головних уборів, виконаних в традиційному стилі, і подарувала їй герцогині.

Меган Маркл порушила королівський протокол (відео: instagram.com/meghan_harry_and_archie)

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