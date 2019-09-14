Меган Маркл і принц Гаррі незадоволені королівськими традиціями

Меган Маркл і принц Гаррі проти королівських традицій (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Герцог і герцогиня Сассекські не люблять слідувати правилам

Меган Маркл і принц Гаррі прагнуть робити щось по-іншому і дистанціюватися від застарілих королівських традицій. Герцог і герцогиня Сассекські незадоволені звичайними королівськими обов'язками. Про це повідомляє видання Express.

Меган Маркл і принц Гаррі показали, що вони не бояться робити все по-своєму. При цьому такий підхід герцога і герцогині Сассекських до королівської життя засмучує традиціоналістів, але інші вважають, що Меган і Гаррі приносять щось нове.

Британська королівська сім'я побудована на старих звичаях, на які у Меган і Гаррі мало часу.

Меган Маркл і принц Гаррі проти королівських традицій (фото: Getty Images)

У Меган Маркл і принца Гаррі було кілька напружених місяців - від народження їх сина Арчі Харрісона до створення їх загального аккаунта в Instagram Sussex Royal.

Подружжя нещодавно припинили співпрацювати з королівським фондом герцогині Кембриджської, щоб зосередитися на своїй благодійній місії.

Крім того, Меган Маркл залишила свій слід в світі моди, коли вона відредагувала випуск британського Vogue у вересні і повернулася з декретної відпустки, щоб запустити свою власну колекцію жіночого одягу для благодійності.

Меган Маркл і принц Гаррі проти королівських традицій (фото: Getty Images)

Герцог і герцогиня Сассекські вирушать в Африку для 10-денного королівського туру в кінці цього місяця, де очікується, що малюк Арчі вперше публічно з'явиться зі своїми батьками.

Проте, незважаючи на свої добрі наміри, Меган і Гаррі також постраждали через свою поведінку. Рішення Меган вилетіти до Нью-Йорку, щоб подивитися, як подруга Серена Вільямс зіграє у фіналі тенісного турніру US Open, критики визнали поганим ходом після того, як вона відхилила запрошення королеви в замок Балморал.

Нагадаємо, що названо ім'я члена королівської сім'ї, який отримав найбільше любові від королеви.

Раніше повідомлялося про те, що у Меган Маркл знайшли похресницю, і їй не вдалося приховати цей цікавий факт.