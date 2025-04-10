Принц Джордж во время редкостного выхода поразил сходством с папой (фото)

Принц Уильям вместе с 11-летним Джорджем посетили четвертьфинал матча Лиги чемпионов УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой" в Париже. Он заметно подрос и стал еще более похож на своего папу, который является наследником британской короны.

Как сегодня выглядит принц Джордж (GettyImages)

Сын Кейт и Уильяма выбрал для выхода рубашку с воротничком и темно-синий свитер, а сверху накинул пиджак в тон. В дополнение зачесал волосы на боковой пробор, что похоже на стиль его отца в подростковом возрасте.

Принц Уильям с сыном на футболе (GettyImages)

А вот 42-летний Уильям выбрал для публичного мероприятия темно-синий пиджак и черный свитер.

Судя по фото в сети, отец и сын хорошо провели время, наблюдая за противостоянием команд. Они улыбались и пожимали друг другу руки от результатов соревнований.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Пара поженилась 29 апреля 2011 года.