Принц Чарльз відмовився зустрічатися з сином Гаррі у Лондоні: яка причина

У Лондоні, 1 липня, відбудеться відкриття статуї принцеси Діани – захід пристосований до 60-річчя від дня її народження. На заході збереться уся королівська родина.

За інформацією видання, не всі члени королівської сім'ї раді візиту герцога Сассекського. Також батько Гаррі принц Чарльз не збирається зустрічатися з ним. У нього запланована поїздка до Шотландії, яку він не збирається скасовувати.

"Чарльз абсолютно ясно дав зрозуміти, що зустрічі не буде, тому що він збирається до Шотландії. Розмова між ними трьома (принцом Чарльзом і синами) не запланована", – розповіло джерело.

Окрім того, принци Гаррі та Вільям з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" в пам'ять про матір.

Фото: Принц Чарльз не планує зустрічатися з принцом Гаррі, коли він приїде до Лондона (Getty Images)

По приїзду в Великобританію Гаррі чекає карантин не менше п'яти днів, він, як і минулого разу, планує зупинитися у Фрогморе в будинку своєї сестри принцеси Євгенії.