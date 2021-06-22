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Принц Чарльз відмовився зустрічатися з сином Гаррі у Лондоні: яка причина

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Вівторок 22 червня 2021 16:20
Принц Чарльз відмовився зустрічатися з сином Гаррі у Лондоні: яка причина Колаж РБК-Україна: у Лондоні збереться уся королівська родина
Автор: Тетяна Самарук

У Лондоні, 1 липня, відбудеться відкриття статуї принцеси Діани – захід пристосований до 60-річчя від дня її народження. На заході збереться уся королівська родина.

Про це пише The Sun.

За інформацією видання, не всі члени королівської сім'ї раді візиту герцога Сассекського. Також батько Гаррі принц Чарльз не збирається зустрічатися з ним. У нього запланована поїздка до Шотландії, яку він не збирається скасовувати.

"Чарльз абсолютно ясно дав зрозуміти, що зустрічі не буде, тому що він збирається до Шотландії. Розмова між ними трьома (принцом Чарльзом і синами) не запланована", – розповіло джерело.

Окрім того, принци Гаррі та Вільям з'являться на заході разом і навіть постараються встановити "тимчасове перемир'я" в пам'ять про матір.

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з сином Гаррі у Лондоні: яка причинаФото: Принц Чарльз не планує зустрічатися з принцом Гаррі, коли він приїде до Лондона (Getty Images)

По приїзду в Великобританію Гаррі чекає карантин не менше п'яти днів, він, як і минулого разу, планує зупинитися у Фрогморе в будинку своєї сестри принцеси Євгенії.

Раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі вдруге стали батьками. Нещодавно вони оголосили про народження своєї доньки Лілібет Діани Маунтбаттен-Віндзор.

Також принц Чарльз вперше після смерті батька з'явився на людях з посмішкою на обличчі. Він відвідав казарми валлійського гвардійського полку у Віндзорі.

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