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Принц Чарльз вперше з посмішкою на обличчі з'явився на публіці після смерті батька

Новость на русском → Британія, Четвер 06 травня 2021 17:34
Принц Чарльз вперше з посмішкою на обличчі з'явився на публіці після смерті батька Фото: Принц Чарльз (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 5 травня, принц Чарльз відвідав казарми валлійського гвардійського полку у Віндзорі. При цьому у нього вперше був відмінний настрій після смерті батька принца Філіпа.

Про це повідомляє Hello!

Принц Чарльз зустрівся з валлійськими гвардійцями з підрозділів, включаючи Полк принца Уельського. Крім того, він вручив нагороди за вчинки, вчинені не на полі бою, а також подивився новий меморіал батальйону.

Принц Чарльз вперше з посмішкою на обличчі з'явився на публіці після смерті батька

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Чарльз був полковником валлійської гвардії з 1975 року, слідуючи по стопах свого покійного батька принца Філіпа, який був полковником батальйону з 1953 по 1975 рік.

Принц Чарльз вперше з посмішкою на обличчі з'явився на публіці після смерті батька

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Зазначимо, що валлійські гвардійці були на похоронах принца Філіпа.

"Я був глибоко зворушений тим, як ви всі виконували свої обов'язки. Мені подзвонили з інших країн, щоб сказати, що вони ніколи не бачили нічого настільки чудесного, так красиво зробленого, з такою гідністю і стилем", - заявив принц Чарльз.

Нагадаємо, церемонія похорону принца Філіпа проходила у Віндзорі. З'явилися фотографії, як королева Єлизавета II їхала на процесію. Вона вийшла з авто і зупинилася біля труни Філіпа, щоб попрощатися з чоловіком. При цьому під час служби Єлизавета II сиділа одна.

Ми також писали про те, що британці вирішили поставити пам'ятник принцу Філіпу.

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