Принц Чарльз вперше з посмішкою на обличчі з'явився на публіці після смерті батька

Вчора, 5 травня, принц Чарльз відвідав казарми валлійського гвардійського полку у Віндзорі. При цьому у нього вперше був відмінний настрій після смерті батька принца Філіпа.

Принц Чарльз зустрівся з валлійськими гвардійцями з підрозділів, включаючи Полк принца Уельського. Крім того, він вручив нагороди за вчинки, вчинені не на полі бою, а також подивився новий меморіал батальйону.

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Чарльз був полковником валлійської гвардії з 1975 року, слідуючи по стопах свого покійного батька принца Філіпа, який був полковником батальйону з 1953 по 1975 рік.

Принц Чарльз (фото: Getty Images)

Зазначимо, що валлійські гвардійці були на похоронах принца Філіпа.

"Я був глибоко зворушений тим, як ви всі виконували свої обов'язки. Мені подзвонили з інших країн, щоб сказати, що вони ніколи не бачили нічого настільки чудесного, так красиво зробленого, з такою гідністю і стилем", - заявив принц Чарльз.