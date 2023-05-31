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"Уже выросли короны": в Чернобыле показали огромных животных

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Чернобыль, Среда 31 мая 2023 10:35
"Уже выросли короны": в Чернобыле показали огромных животных В Чернобыле показали оленей (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Чернобыле показали фотографии оленей. Для парнокопытных заповедник - это рай для размножения.

Об этом сообщили на странице Чернобыльского заповедника в Facebook.

Эксперты говорят, что для травоядных животным этот заповедник стал отличным местом для размножения. Об этом свидетельствуют частые встречи с оленями и лосями не только в лесных массивах зоны отчуждения, но и недалеко от ЧАЭС или на поросших кустарниками и деревьями улицах Припяти.

В частности, только за один день, 24 мая, сотрудники заповедника встретили возле водоема-охладителя шесть лосей и трех оленей.

"Самцы были с молодыми рогами: у кого-то уже выросла розлогая корона, а кто-то только начинает ее отращивать", - говорится в сообщении.

&quot;Уже выросли короны&quot;: в Чернобыле показали огромных животныхВ Чернобыле заметили оленей (facebook.com/zapovidnyk2018)

Добавим, что благородный олень объединяет в себе до 28 подвидов, представители которых отличаются друг от друга размерами, весом, окраской и некоторыми другими признаками.

Олень имеет рога с большим количеством отростков (как правило, их не менее пяти), которые образуют своеобразную корону на вершине рога.

&quot;Уже выросли короны&quot;: в Чернобыле показали огромных животных

В Чернобыле заметили оленей (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы сообщали, что в Чернобыле засветился красавец-зверь из Красной книги.

Также экологи показывали фото птиц из Чернобыля.

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