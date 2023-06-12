Прыгающие "пятиэтажки". Украинские полярники показали редкое зрелище в Антарктиде (видео)

Украинские полярники станции "Академик Вернадский" показали уникальное зрелище, как "прыгают" самые большие животные на планете - киты. Такую картину даже не каждый исследователь может увидеть на протяжении года пребывания в Антарктиде.

Что известно о китах

На видео - горбатый кит. Как отмечают полярники, взрослые представители китов достигают 15 метров в длину - примерно, как пятиэтажный дом.

Просто представьте: вы сидите в лодке посреди океана, ждете удачного момента, чтобы сфотографировать узор на хвосте горбуна для его идентификации, а тут перед вами выпрыгивает "китовая пятиэтажка".

"Кстати, именно горбуны считаются наиболее прыгающими среди своего подряда усатых китов", - отмечают полярники.

Почему киты "прыгают"

Существуют гипотезы, почему они так делают:

Вариант первый, вероятно, таким образом кит пытается "почесаться" о воду, чтобы избавиться от паразитов, живущих и раздражающих его кожу.

Другой вариант – так киты общаются между собой. Звук прыжка слышен довольно далеко, поэтому его могут использовать как сигнал.

Также это также может быть частью "любовных игр", то есть ухаживания за самками или отпугивания конкурентов. Именно в тёплых водах, где киты живут зимой и размножаются.

"Но это лишь гипотезы, потому что мы до сих пор очень мало знаем об этих крупнейших животных планеты, почти истребленных человеком во время китобойного промысла", - отмечают полярники.