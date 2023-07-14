Прикормка, на которую сплывуться все караси. Опытные рыбаки поделились секретом

В июле рыба уже не так активна, как в начале лета, но некоторые виды ловятся весь сезон. В частности, зная секреты правильной прикормки, можно наловить полный садок карасей.
Об этом пишет Telegram-канал Рибалка українською.
Вам понадобится:
Измельчите сухари, отруби, семена с помощью кухонного комбайна как можно мельче. Добавьте в получившуюся смесь сахар и ванильный сахар.
Добавьте немного воды, поскачивайте небольшие шарики и ваша прикормка на карася готова!
Вам понадобится:
Перловку и пшено залейте кипятком и плотно накройте крышкой. Это можно сделать в термосе. Оставьте на ночь, затем добавьте туда измельченный горох.
Прикормка должна настояться 2-3 часа, после этого вам необходимо добавить семена укропа. Также можно добавить немного измельченного чеснока.
Ароматизаторов не нужно добавлять много, это может напугать карася.
Вам понадобится:
Насыпьте перловку в термос, добавьте мед и залейте крутым кипятком. Дайте настояться каше как минимум 3 часа. Затем процедите перловку, высыпьте ее на полотенце или бумажное полотно и дайте просохнуть. После этого смешайте с панировочными сухарями.
Добавьте любое сладкое пшеничное печенье, предварительно измельчив его. В качестве ароматизатора можно использовать какао или семена льна, измельчив их.
Получившуюся смесь нужно упаковать в ткань.
Шарики лепить нужно непосредственно во время рыбалки на карася, бросая прикормку прямо к поплавку.
Раньше мы писали о прикорме для карася и карпа.
Также узнайте, можно ли ходить на ночную рыбалку.