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Прикормка, на которую сплывуться все караси. Опытные рыбаки поделились секретом

Как приготовить прикормку для карася (фото: flickr)
Автор: Светлана Мащенко

В июле рыба уже не так активна, как в начале лета, но некоторые виды ловятся весь сезон. В частности, зная секреты правильной прикормки, можно наловить полный садок карасей.

Об этом пишет Telegram-канал Рибалка українською.

С панировочными сухарями

Вам понадобится:

  • 0,5 кг панировочных сухарей
  • 0,5 кг пшеничных отрубей
  • 0,5 кг жареных подсолнечных семян
  • 5 ст. л. сахара
  • 3 г ванильного сахара

Измельчите сухари, отруби, семена с помощью кухонного комбайна как можно мельче. Добавьте в получившуюся смесь сахар и ванильный сахар.

Добавьте немного воды, поскачивайте небольшие шарики и ваша прикормка на карася готова!

Рецепт с использованием разных круп

Вам понадобится:

  • 500 г пшена
  • 500 г перловки
  • 150 г гороха
  • семена укропа
  • чеснок

Перловку и пшено залейте кипятком и плотно накройте крышкой. Это можно сделать в термосе. Оставьте на ночь, затем добавьте туда измельченный горох.

Прикормка должна настояться 2-3 часа, после этого вам необходимо добавить семена укропа. Также можно добавить немного измельченного чеснока.

Ароматизаторов не нужно добавлять много, это может напугать карася.

Рецепт с использованием перловки

Вам понадобится:

  • 500 грамм перловки
  • 1 ст. л. меда
  • 500 г панировочных сухарей
  • сладкое печенье
  • какао
  • семена льна

Насыпьте перловку в термос, добавьте мед и залейте крутым кипятком. Дайте настояться каше как минимум 3 часа. Затем процедите перловку, высыпьте ее на полотенце или бумажное полотно и дайте просохнуть. После этого смешайте с панировочными сухарями.

Добавьте любое сладкое пшеничное печенье, предварительно измельчив его. В качестве ароматизатора можно использовать какао или семена льна, измельчив их.

Получившуюся смесь нужно упаковать в ткань.

Шарики лепить нужно непосредственно во время рыбалки на карася, бросая прикормку прямо к поплавку.

Раньше мы писали о прикорме для карася и карпа.

Также узнайте, можно ли ходить на ночную рыбалку.

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