Прикормка, на которую сплывуться все караси. Опытные рыбаки поделились секретом

С панировочными сухарями

Вам понадобится:

0,5 кг панировочных сухарей

0,5 кг пшеничных отрубей

0,5 кг жареных подсолнечных семян

5 ст. л. сахара

3 г ванильного сахара

Измельчите сухари, отруби, семена с помощью кухонного комбайна как можно мельче. Добавьте в получившуюся смесь сахар и ванильный сахар.

Добавьте немного воды, поскачивайте небольшие шарики и ваша прикормка на карася готова!

Рецепт с использованием разных круп

Вам понадобится:

500 г пшена

500 г перловки

150 г гороха

семена укропа

чеснок

Перловку и пшено залейте кипятком и плотно накройте крышкой. Это можно сделать в термосе. Оставьте на ночь, затем добавьте туда измельченный горох.

Прикормка должна настояться 2-3 часа, после этого вам необходимо добавить семена укропа. Также можно добавить немного измельченного чеснока.

Ароматизаторов не нужно добавлять много, это может напугать карася.

Рецепт с использованием перловки

Вам понадобится:

500 грамм перловки

1 ст. л. меда

500 г панировочных сухарей

сладкое печенье

какао

семена льна

Насыпьте перловку в термос, добавьте мед и залейте крутым кипятком. Дайте настояться каше как минимум 3 часа. Затем процедите перловку, высыпьте ее на полотенце или бумажное полотно и дайте просохнуть. После этого смешайте с панировочными сухарями.

Добавьте любое сладкое пшеничное печенье, предварительно измельчив его. В качестве ароматизатора можно использовать какао или семена льна, измельчив их.

Получившуюся смесь нужно упаковать в ткань.

Шарики лепить нужно непосредственно во время рыбалки на карася, бросая прикормку прямо к поплавку.