Прикормка, на яку спливуться всі карасі. Досвідчені рибалки поділилися секретом

У липні риба вже не така активна, як на початку літа, але деякі види ловляться увесь сезон. Зокрема, знаючи секрети правильної прикормки, можна наловити повний садок карасів.
Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.
Вам знадобиться:
Подрібніть сухарі, висівки, насіння за допомогою кухонного комбайна якомога дрібніше. Додайте в отриману суміш цукор і ванільний цукор.
Додайте трохи води, поскочуйте невеликі кульки і ваша прикормка на карася готова!
Вам знадобиться:
Перловку і пшоно залийте окропом і щільно накрийте кришкою. Можна це зробити в термосі. Залиште на ніч, потім додайте туди подрібнений горох.
Прикормка повинна настоятися 2-3 години, після цього вам необхідно додати насіння кропу. Також можна додати трохи подрібненого часнику.
Ароматизаторів не потрібно додавати багато, це може злякати карася
Вам знадобиться:
Насипте перловку в термос, додайте мед і залийте окропом. Дайте настоятися каші як мінімум 3 години. Потім процідіть перловку, висипте її на рушник або паперове полотно і дайте просохнути. Після цього змішайте з панірувальними сухарями.
Додайте будь-солодке пшеничне печиво, попередньо подрібнивши його. В якості ароматизатора можна використовувати какао або насіння льону, подрібнивши їх.
Отриману суміш потрібно упакувати в тканину.
Кульки ліпити треба безпосередньо під час риболовлі на карася, кидаючи підгодовування прямо до поплавця.
Раніше ми писали про прикормку для карася і коропа.
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