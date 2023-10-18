Пограничники показали помощников Санты на заснеженных склонах гор: сказочное видео
На западе Украины уже выпал первый снег, и пограничники заметили его первых ценителей. Иначе эти создания называют "помощниками Санты".
Кого встретили работники ГПСУ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал службы.
На видео пограничников видно, как среди заснеженных деревьев и холмов гордо скачут молодые олени. Работники ГПСУ снимали животных исподтишка из-за веток деревьев, чтобы не испугать.
Затем на снегу были видны следы от копыт оленей.
Напомним, несколько дней назад в Украине выпал первый снег. 10 октября заснежило горе Поп Иван Черногорский. Поэтому на местности сразу ухудшилась видимость, поэтому горные спасатели заранее предупреждают туристов о повышенном уровне опасности.
В Украине выпал первый снег на горе Поп Иван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
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