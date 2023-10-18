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Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео

Україна, Середа 18 жовтня 2023 15:06
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Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео Кого зустріли прикордонники (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На заході України вже випав перший сніг, і прикордонники помітили перших його поціновувачів. Інакше цих створінь називають "помічниками Санти".

Кого зустріли працівники ДПСУ, розпововідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал служби.

На відео прикордонників видно, як серед засніжених дерев і пагорбів гордовито скачуть молоді олені. Працівники ДПСУ знімали тварин тишком-нишком з-за гілок дерев, щоб не налякати.

Потім на снігу було видно сліди від копит оленів.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Україні випав перший сніг. 10 жовтня засніжило горі Піп Іван Чорногірський. Через це на місцевості відразу погіршилася видимість, тому гірські рятувальники заздалегідь попереджають туристів про підвищений рівень небезпеки.

Прикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відеоПрикордонники показали помічників Санти на засніжених схилах гір: казкове відео

В Україні випав перший сніг на горі Піп Іван (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Раніше ми розповідали, які рослини потрібно накривати, щоб захистити від морозів.

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олень ДПСУ