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Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж: как теперь она выглядит (фото)

Среда 28 августа 2024 11:39
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Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж: как теперь она выглядит (фото) Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Американская актриса Анджелина Джоли кардинально изменила имидж: ее волосы стали на несколько тонов светлее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vogue.

49-летняя актриса была замечена в новом образе в Венеции, куда она прибыла для участия в кинофестивале, который стартует уже сегодня, 28 августа.

На фестивале Джоли представит фильм "Мария Каллас", где сыграла главную роль.

На публике она появилась в песочном тренче с укороченными рукавами, широких черных брюках и черных сапогах на каблуке. Ее волосы были распущены, а глаза скрыты за темными очками.

К слову, в последние несколько лет внимание в сети сосредоточено не на фильмах с участием Анджелины, а на ее продолжающихся судебных разбирательствах с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Кстати, Питт тоже собирается приехать на кинофестиваль, но их встреча там маловероятна.

Ранее мы писали, что отец Анджелины Джоли эмоционально обратился к Брэду Питту.

Также Джамала в свой день рождения восхитила фото с маленьким сыном.

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