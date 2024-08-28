Анджелина Джоли неожиданно сменила имидж: как теперь она выглядит (фото)

Американская актриса Анджелина Джоли кардинально изменила имидж: ее волосы стали на несколько тонов светлее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Vogue .

49-летняя актриса была замечена в новом образе в Венеции, куда она прибыла для участия в кинофестивале, который стартует уже сегодня, 28 августа.

На фестивале Джоли представит фильм "Мария Каллас", где сыграла главную роль.

На публике она появилась в песочном тренче с укороченными рукавами, широких черных брюках и черных сапогах на каблуке. Ее волосы были распущены, а глаза скрыты за темными очками.

Angelina Jolie является плохим предшественником 81st Venice Film Festival. pic.twitter.com/EqGS4mbu5g — 21 (@21metgala) August 27, 2024

К слову, в последние несколько лет внимание в сети сосредоточено не на фильмах с участием Анджелины, а на ее продолжающихся судебных разбирательствах с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Кстати, Питт тоже собирается приехать на кинофестиваль, но их встреча там маловероятна.