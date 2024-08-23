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Дженнифер Лопес назвала официальную причину развода с Беном Аффлеком

Пятница 23 августа 2024 19:11
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Дженнифер Лопес назвала официальную причину развода с Беном Аффлеком Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

55-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес озвучила причину развода с Беном Аффлеком.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Так, причиной разрыва супругов стала публичность их отношений.

Как пишет СМИ, эта причина "реальна". В статье говорится, что Лопес "не могла контролировать своего мужчину, который находился в состоянии стресса, а он не мог ее изменить".

По мнению журналистов, еще одной ошибкой в браке стало настойчивое желание певицы выносить подробности их отношений на публику.

Дженнифер Лопес назвала официальную причину развода с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

Помимо развода, Джей Ло хочет отказаться и фамилии Аффлека, которую взяла после свадьбы.

Она попросила суд сменить его с "Дженнифер Линн Лопес Аффлек" на девичью "Дженнифер Линн Лопес".

Сейчас звезда намерена разделить их с актером активы и долги. В скором времени начнется бракоразводный процесс.

Ранее мы рассказывали, что Дженнифер Лопес и сын Бена Аффлека хорошо провели время вместе.

Также астролог дала ответ, что на самом деле происходит между Лопес и Аффлеком.

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Дженнифер Лопес Бен Аффлек Развод Звёзды
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