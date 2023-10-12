Приходько отреагировала на странное поведение Потапа: "Уберите у него телефон"

Много шума наделал в последнее время рэппер и продюсер Потап. Странные видео, как и поведение артиста, не на шутку озадачили его фанатов. Не могла промолчать и певица Анастасия Приходько, которая считает, что после подобного поступка у скандального исполнителя "нужно вообще забрать телефон".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт певицы.
Ни для кого не новость, что Приходько и Потап давно конфликтуют друг с другом.
При каждой возможности артистка упоминает своего коллегу в своих интервью.
В этот раз она решила высказаться о продюсере у себя в блоге.
"Ты уже так обосрался, что посиди тихонько в Испании. Мы без тебя здесь хорошо справляемся, поверь", - призвала Анастасия.
Анастасия Приходько прокомментировала странные видео Потапа (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, после серии неоднозначных видео в TikTok Потап записал видеообращение, в котором извинился перед всеми, кого оскорбил своими действиями.
Он также заявил, что многие его друзья и знакомые поинтересовались у него, все ли хорошо.
"Дорогие друзья, Алексей Потапенко много наделал шуму, много новостей, много вопросов получает от друзей, знакомых, все в порядке или нет. Все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понимаю сейчас, по вашей реакции, что сейчас не время так делать", - сказал он.
Так, по мнению Приходько, извинения продюсера не искренние.
"Это как он пытается выдавить из себя хоть крошечную эмоцию, чтобы ему поверили… Заберите у него телефон", - прокомментировала знаменитость.
Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
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