Приходько отреагировала на странное поведение Потапа: "Уберите у него телефон"

Приходько прокомментировала странное поведение Потапа

Ни для кого не новость, что Приходько и Потап давно конфликтуют друг с другом.

При каждой возможности артистка упоминает своего коллегу в своих интервью.

В этот раз она решила высказаться о продюсере у себя в блоге.

"Ты уже так обосрался, что посиди тихонько в Испании. Мы без тебя здесь хорошо справляемся, поверь", - призвала Анастасия.

Анастасия Приходько прокомментировала странные видео Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, после серии неоднозначных видео в TikTok Потап записал видеообращение, в котором извинился перед всеми, кого оскорбил своими действиями.

Он также заявил, что многие его друзья и знакомые поинтересовались у него, все ли хорошо.

"Дорогие друзья, Алексей Потапенко много наделал шуму, много новостей, много вопросов получает от друзей, знакомых, все в порядке или нет. Все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понимаю сейчас, по вашей реакции, что сейчас не время так делать", - сказал он.

Так, по мнению Приходько, извинения продюсера не искренние.

"Это как он пытается выдавить из себя хоть крошечную эмоцию, чтобы ему поверили… Заберите у него телефон", - прокомментировала знаменитость.

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)