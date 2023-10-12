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Приходько відреагувала на дивну поведінку Потапа: "Заберіть у нього телефон"

Анастасія Приходько і Потап (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Багато шуму наробив останнім часом репер та продюсер Потап. Дивні відео, як і поведінка артиста, не на жарт спантеличили його фанів. Не могла змовчати і співачка Анастасія Приходько, яка вважає, що після подібного вчинку у скандального виконавця "потрібно взагалі забрати телефон".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співачки.

Приходько прокоментувала дивну поведінку Потапа

Ні для кого не новина, що Приходько і Потап давно конфліктують один з одним.

При кожній можливості артистка згадує про свого колегу у своїх інтерв’ю.

На цей раз вона вирішила висловитися про продюсера у себе у блозі.

"Ти вже так обісрався, що посидь тихенько в Іспанії. Ми без тебе тут добре справляємося, повір", - закликала Анастасія. 

Анастасія Приходько прокоментувала дивні відео Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, після серії неоднозначних відео у TikTok Потап записав відеозвернення, в якому вибачився перед всіма, кого образив своїми діями.

Він також заявив, що багато його друзів та знайомих поцікавилися у нього, чи все добре.

"Любі друзі, Олексій Потапенко багато наробив галасу, багато новин, багато питань отримує від друзів, знайомих, все в порядку чи ні. Все нормально. Хотів привернути вашу увагу до творчості та персони, але розумію зараз, за вашою реакцією, що зараз це не на часі", - сказав він.

Так, на думку Приходько, вибачення продюсера не є щирими.

"Це ж як він намагається видавити з себе бодай малесеньку емоцію, щоб йому повірили… Заберіть у нього телефон", - прокоментувала знаменитість.

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

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