Куда исчезли Сергей Сивохо, Оля Фреймут и другие украинские звезды, которые не сходили с экранов в 2000-е

В начале 2000-х эти известные личности не сходили с экранов телевизоров. Они активно участвовали во всех популярных программах, выступали на грандиозных концертах и вели передачи, которые имели высокие рейтинги на главных телеканалах страны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас находятся кумиры нулевых и как живут.

Сергей Сивохо

Много лет назад Сергей Сивохо сиял как один из ведущих игроков в КВН и участвовал в Сборной СНГ и Сборной XX века.

Позже его пригласили на телевидение, где он стал ведущим таких программ, как "Как стать звездой", "Мой дом с краю", а также креативным продюсером "Большой разницы по-украински".

В 2012 году комик переехал в Киев и стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в "Лиге смеха".

Сергей Сивохо на "Лиге Смеха" (фото: instagram.com/ciboxo)

Но после полномасштабного вторжения Сергей пропал из медийного пространства.

Периодически он может публиковать в своих соцсетях старые фото и поздравления с религиозными праздниками, но где находится сейчас звезда - неизвестно.

Можно предположить, что Сивохо сосредоточился на деятельности Национальной платформы восстановления и единства, основанной ним в 2020 году.

Именно со страницы собственной организации он регулярно делает репосты.

Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo)

Оля Фреймут

Последние годы о популярной украинской телеведущей и главной "ревизорке" страны также мало что слышно.

В 2010-х годах она вела рейтинговые шоу и имела большое количество поклонников.

Все изменилось после 2018 года. Тогда же карьера звезды пошла на убыль.

Фреймут стала ведущей шоу "Оля", которое являлось адаптацией известного американского формата "Шоу Элен Дедженерес".

Однако проект не оправдал ожидания и уже через месяц его закрыли.

Еще до 24 февраля ведущая уехала с детьми во Францию, где планировала 25 числа отпраздновать свой день рождения.

Оля Фреймут с семьей (фото: instagram.com/freimutolia)

Сейчас она живет с сыном Валерием и дочерью Евдокией в Великобритании, где у нее родственники.

Находится ли рядом с ними ее муж - Владимир Локотко - неизвестно.

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер стала известна благодаря участию в популярном трио 2000-х - группе "ВИА Гра".

В 2006 году певица покинула коллектив и начала работать ведущей шоу "Неймовірні історії кохання", а с 2011 по 2014 годы - в проекте "Неймовірна правда про зірок".

В 2020-м знаменитость стала участницей "Танців з зірками", где вместе со своим партнером Кириллом Васюком дошла до финала и заняла второе место.

В 2021 году артистка дебютировала как оперная певица.

После полномасштабного вторжения Мейхер перешла на украинский язык и рассказывала о жестокости оккупантов, а также предоставляла информацию об эвакуации.

В какой-то момент она исчезла из медиапространства, но вернулась в мае с запуском собственного бренда.

Где сейчас находится Надежда - она не комментирует.

В августе этого года знаменитость удалила все посты в своем Instagram. Свой поступок она не объяснила.

Надежда Мейхер (фото: instagram.com/nadyameiher)

Алена Винницкая

Алена Винницкая, которая также являлась участницей оригинального состава "ВИА Гры", исчезла с радаров уже давно.

Исполнительница не дает интервью, не публикует фото и закончила с карьерой на ТВ.

После того, как артистка попрощалась с группой Меладзе, она начала сольную карьеру.

Каждый год звезда выпускала новую песню, которая становилась настоящим хитом.

В одном из своих интервью, которое Алена дала в 2019 году, она призналась, что лечилась в психбольнице.

Все потому, что Винницкая тяжело переживала уменьшение спроса на ее концерты.

Спустя время знаменитость вернулась к медийной жизни, но как ведущая.

Вместе с Тимуром Мирошниченко она вела "Зірковий шлях" на канале "Украина". Но и с этой профессией у нее не сложилось.

В последний раз фанаты видели Алену в 2022 году.

Тогда звезда дала свое единственное интервью, в котором рассказала, что ее муж вступил в ряды территориальной обороны, а сама артистка осталась в Украине, потому что боялась эвакуировать больную маму.

Елена Винницкая (фото: instagram.com/alena_vinnitskaya)

Сергей Кузин

Сначала Сергей Кузин приобрел популярность в Беларуси, а затем продолжил свой профессиональный путь в Украине, где получил должность генерального директора "ХИТ-FM".

Впоследствии мужчина почувствовал в себе потенциал в сфере продюсирования, поэтому в 2010 году взял под крыло певицу Эрику, которая теперь известна как MamaRika.

Также он стал продюсером "Фабрики звезд-4", где отбирал талантливых молодых артистов для своей команды.

Впоследствии Кузин осознал, что может успешно выступать как телеведущий, что привлекло к нему гораздо большее внимание в Украине и значительно увеличило его популярность.

Хотя Сергей последовательно развивал свой творческий потенциал и набирал обороты в медийной сфере, сейчас о нем ничего не слышно.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения он остался в Киеве и продолжил радиоэфиры.

А с августа 2022 года Сергей вышел из состава владельцев некоторых радиостанций, но остался руководителем радиостанции "Байрактар".

Кузин не публикует ничего в своих соцсетях, поэтому неизвестно, где находится мужчина и чем занимается.

Сергей Кузин (фото: instagram.com/sergey8760)