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Приготовьтесь к шторму: мощная магнитная буря надвигается на Землю

На Землю надвигается мощная магнитная буря (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря охватит Землю уже через считанные часы и этот шторм будет затяжным. По словам ученых, этот геомагнитный шторм может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете и влиять на работу техники. Также может наблюдаться полярное сияние.

Что известно об этом геомагнитном шторме, сколько он будет длиться и как можно от него защитить организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), на Солнце произошел очень редкий двойной взрыв. Это спровоцирует геомагнитные бури и полярное сияние.

Действие магнитных бурь люди начнут ощущать уже вечером во вторник, 15 апреля. Ожидается повышение фона до К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня.

16 апреля, среда - пик магнитной бури и повышение до К-индекс 6. При такой буре многие люди на планете испытывают ухудшение самочувствия, возможен сбой в работе техники.

17 апреля, четверг - показатели снизятся, но не намного, ожидается К-индекс 5, что соответствует буре красного уровня.

18 апреля, пятница - мощность бури пойдет на спад, ожидается до К-индекс 4, что соответствует умеренной магнитной буре

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение в магнитном поле Земли, вызванное выбросами с Солнца. Когда заряженные частицы доходят до атмосферы нашей планеты, это влияет на все: от самочувствия человека до спутников и GPS-навигации. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чем выше К-индекс (от 1 до 9), тем сильнее буря.

Как магнитные бури влияют на человека

Изменения геомагнитного поля влияют на здоровье человека и это подтверждают многочисленные исследования. Бури с К-индекс 3-4 ощущают только метеочувствительные люди, а бури от К-индекс 5 (красного уровня) и выше - ощущает большинство людей на Земле.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Тошнота
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Сильная усталость
  • Скачки артериального давления
  • Снижение работоспособности, внимания и концентрация
  • Повышенная тревожность
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Перепады настроения
  • Апатия
  • Депрессивные состояния
  • Обострение хронических заболеваний

Как защитить организм от бури

На дни мощных магнитных бурь медики дают общие рекомендации и рекомендуют снизить активность, больше отдыхать и ограничить стрессовые ситуации.

Что поможет:

  • Пейте больше воды
  • Полноценно питайтесь, добавьте в рацион больше овощей и фруктов, не пропускайте приемы пищи
  • Избегайте стрессов
  • Старайтесь вовремя ложиться вечером и спать ночью не менее 7-9 часов
  • Ограничьте количество кофе и энергетиков, откажитесь от алкоголя
  • Гуляйте на свежем воздухе от 30 минут в день
  • Проветривайте помещение
  • Вечером занимайтесь спокойными делами и минимизируйте использование гаджетов

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу

 

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

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