Приготуйтеся до шторму: потужна магнітна буря насувається на Землю

Потужна магнітна буря охопить Землю вже за лічені години й цей шторм буде затяжним. За словами вчених, цей геомагнітний шторм може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу техніки. Також може спостерігатися полярне сяйво.
Що відомо про цей геомагнітний шторм, скільки він буде тривати та як можна від нього захистити організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
За прогнозом Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), на Сонці стався дуже рідкісний подвійний вибух. Це спровокує геомагнітні бурі й полярне сяйво.
Дію магнітних бур люди почнуть відчувати вже ввечері у вівторок, 15 квітня. Очікується підвищення фону до К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.
16 квітня, середа - пік магнітної бурі та підвищення до К-індекс 6. При такій бурі багато людей на планеті відчувають погіршення самопочуття, можливий збій у роботі техніки.
17 квітня, четвер - показники знизяться, але не набагато, очікується К-індекс 5, що відповідає бурі червоного рівня.
18 квітня, п'ятниця - потужність бурі піде на спад, очікується до К-індекс 4, що відповідає помірній магнітній бурі
Магнітна буря - це збурення у магнітному полі Землі, викликане викидами з Сонця. Коли заряджені частинки доходять до атмосфери нашої планети, це впливає на все: від самопочуття людини до супутників і GPS-навігації. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Чим вищий К-індекс (від 1 до 9), тим сильніша буря.
Зміни геомагнітного поля впливають на здоров'я людини й це підтверджують численні дослідження. Бурі з К-індекс 3-4 відчувають тільки метеочутливі люди, а бурі від К-індекс 5 (червоного рівня) і вище - відчуває більшість людей на Землі.
Найчастіші скарги:
На дні потужних магнітних бур медики дають загальні рекомендації та рекомендують знизити активність, більше відпочивати та обмежити стресові ситуації.
Що допоможе:
Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря
Вас може зацікавити:
Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center