Приготуйтеся до шторму: потужна магнітна буря насувається на Землю

Прогноз магнітних бур

За прогнозом Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), на Сонці стався дуже рідкісний подвійний вибух. Це спровокує геомагнітні бурі й полярне сяйво.

Дію магнітних бур люди почнуть відчувати вже ввечері у вівторок, 15 квітня. Очікується підвищення фону до К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.

16 квітня, середа - пік магнітної бурі та підвищення до К-індекс 6. При такій бурі багато людей на планеті відчувають погіршення самопочуття, можливий збій у роботі техніки.

17 квітня, четвер - показники знизяться, але не набагато, очікується К-індекс 5, що відповідає бурі червоного рівня.

18 квітня, п'ятниця - потужність бурі піде на спад, очікується до К-індекс 4, що відповідає помірній магнітній бурі

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це збурення у магнітному полі Землі, викликане викидами з Сонця. Коли заряджені частинки доходять до атмосфери нашої планети, це впливає на все: від самопочуття людини до супутників і GPS-навігації. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Чим вищий К-індекс (від 1 до 9), тим сильніша буря.

Як магнітні бурі впливають на людину

Зміни геомагнітного поля впливають на здоров'я людини й це підтверджують численні дослідження. Бурі з К-індекс 3-4 відчувають тільки метеочутливі люди, а бурі від К-індекс 5 (червоного рівня) і вище - відчуває більшість людей на Землі.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Нудота

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Сильна втома

Стрибки артеріального тиску

Зниження працездатності, уваги та концентрація

Підвищена тривожність

Дратівливість

Агресія

Перепади настрою

Апатія

Депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Як захистити організм від бурі

На дні потужних магнітних бур медики дають загальні рекомендації та рекомендують знизити активність, більше відпочивати та обмежити стресові ситуації.

Що допоможе:

Пийте більше води

Повноцінно харчуйтеся, додайте у раціон більше овочів та фруктів, не пропускайте прийоми їжі

Уникайте стресів

Намагайтеся вчасно лягати ввечері та спати вночі не менше 7-9 годин

Обмежуйте кількість кави та енергетиків, відмовтеся від алкоголю

Гуляйте на свіжому повітрі від 30 хвилин на день

Провітрюйте приміщення

Ввечері займайтеся спокійними справами та мінімізуйте використання гаджетів

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря