Правда или миф? Врач рассказала, способны ли изменения погоды влиять на людей
Многие люди с повышением или понижением температуры воздуха испытывают определенное ухудшение самочувствия. Действительно ли это происходит из-за изменений погоды?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Действительно ли изменения погоды влияют на самочувствие
Современные исследования показывают, что метеочувствительность - это не просто выдумка. Изменения атмосферного давления, температуры и влажности могут влиять на физическое и психическое состояние человека.
"Систематический осмотр, опубликованный в 2023 году, обнаружил связь между погодными условиями и болью при остеоартрите. В частности, низкая температура, высокая влажность и высокое атмосферное давление могут усиливать болевые ощущения у пациентов с остеоартритом", - отметила медик.
Изменение погоды может быть стрессом для сосудистой и вегетативной нервной системы. Тело не всегда успевает адаптироваться, и это вызывает реакцию в виде боли, слабости или тревожности.
Почти 30 % населения мира испытывает определенный вид метеопатии.
Метеочувствительность - это повышенная чувствительность организма к изменениям погоды: атмосферного давления, влажности, температуры, ветра Это не болезнь, но она может обострять течение хронических состояний.
Симптомы метеочувствительности включают:
- головную боль и мигрень
- слабость, усталость
- нарушение сна
- боль в суставах или мышцах
- перепады настроения, тревожность
- колебания артериального давления
Кто наиболее ощущает изменения погоды
К наиболее метеозависимым людям относятся:
- люди с мигренью
- пациенты с остеоартритом, ревматизмом
- лица с сердечно-сосудистыми болезнями
- люди с тревожными расстройствами
- люди пожилого возраста
- иногда даже дети
Как помочь себе
Важно понимать, что метеочувствительность - это не болезнь, а состояние. Лечить нужно только симптомы или фоновые заболевания.
Врач советует вести дневник погоды и симптомов, быть физически активным, достаточно пить воды и спать 7-9 часов.
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