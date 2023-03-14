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Приготовьте дома вкусные и полезные хлебцы, которые в 100 раз лучше магазинных

Фото: Рецепт вкуснейших хлебцов дома (pixabay.com)
Автор: Styler

Хлебцы содержат медленные углеводы, клетчатку, железо, жирные кислоты, калий, пищевые волокна, кальций, витамины группы B, магний, фосфор. Их необязательно покупать в магазине, где вы не уверены в составе. Такой продукт легко приготовить дома.

Рецептом мультизерновых хлебцов поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.

Как приготовить полезные хлебцы дома?

  • Возьмите 200 г семян (можно 4 вида в равных пропорциях, но вы можете добавить даже 1 или 2 вида семян)
  • 150 г муки (можно взять ржаную, но вы можете заменить пшеничной цельнозерновой или кукурузной и даже рисовой).
  • 1,5 ч. ложки соли (можно добавить 2 ч. ложки или присыпать солью сверху).
  • 2 ст. ложки хорошего масла (в рецепте расторопши, но используем любое нерафинированное).
  • 300 мл воды.
  • Можно еще добавить тмин, кориандр, сушеную паприку или сушеные помидоры.

Что важно знать

Важно замешанное тесто оставить на 15-20 минут, чтобы оно загустело.
Разложите тесто только на пергамент. Более того, используйте качественный силиконизированный пергамент.

Запекайте 10 минут в разогретом духовом шкафу на температуре 200, затем достаньте из духовки, пометьте ножом будущие кусочки, далее запекайте 30, а иногда и 40 минут при температуре 160 градусов.

Подождите, когда хлебцы остынут и только потом ломайте на кусочки. Приятного аппетита!

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