Приготовьте дома вкусные и полезные хлебцы, которые в 100 раз лучше магазинных

Хлебцы содержат медленные углеводы, клетчатку, железо, жирные кислоты, калий, пищевые волокна, кальций, витамины группы B, магний, фосфор. Их необязательно покупать в магазине, где вы не уверены в составе. Такой продукт легко приготовить дома.

Как приготовить полезные хлебцы дома?

Возьмите 200 г семян (можно 4 вида в равных пропорциях, но вы можете добавить даже 1 или 2 вида семян)

150 г муки (можно взять ржаную, но вы можете заменить пшеничной цельнозерновой или кукурузной и даже рисовой).

1,5 ч. ложки соли (можно добавить 2 ч. ложки или присыпать солью сверху).

2 ст. ложки хорошего масла (в рецепте расторопши, но используем любое нерафинированное).

300 мл воды.

Можно еще добавить тмин, кориандр, сушеную паприку или сушеные помидоры.

Что важно знать

Важно замешанное тесто оставить на 15-20 минут, чтобы оно загустело.

Разложите тесто только на пергамент. Более того, используйте качественный силиконизированный пергамент.

Запекайте 10 минут в разогретом духовом шкафу на температуре 200, затем достаньте из духовки, пометьте ножом будущие кусочки, далее запекайте 30, а иногда и 40 минут при температуре 160 градусов.

Подождите, когда хлебцы остынут и только потом ломайте на кусочки. Приятного аппетита!