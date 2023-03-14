Приготовьте дома вкусные и полезные хлебцы, которые в 100 раз лучше магазинных

Хлебцы содержат медленные углеводы, клетчатку, железо, жирные кислоты, калий, пищевые волокна, кальций, витамины группы B, магний, фосфор. Их необязательно покупать в магазине, где вы не уверены в составе. Такой продукт легко приготовить дома.
Рецептом мультизерновых хлебцов поделилась в Instagram кулинарный блогер Дарья Дорошкевич.
Важно замешанное тесто оставить на 15-20 минут, чтобы оно загустело.
Разложите тесто только на пергамент. Более того, используйте качественный силиконизированный пергамент.
Запекайте 10 минут в разогретом духовом шкафу на температуре 200, затем достаньте из духовки, пометьте ножом будущие кусочки, далее запекайте 30, а иногда и 40 минут при температуре 160 градусов.
Подождите, когда хлебцы остынут и только потом ломайте на кусочки. Приятного аппетита!
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