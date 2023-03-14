Приготуйте вдома смачні та корисні хлібці, які в 100 разів кращі за магазинні

Хлібці містять повільні вуглеводи, клітковину, залізо, жирні кислоти, калій, харчові волокна, кальцій, вітаміни групи B, магній, фосфор. Їх необов'язково купувати у магазині, де ви не впевнені у складі. Такий продукт легко приготувати вдома.
Рецептом мультизернових хлібців поділилася у Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.
Важливо замішане тісто залишити на 15-20 хвилинмінути, щобаби воно загуснуло.
Розкладіть тісто лише на пергамент. Щобільше, використовуйте якісний силіконізований пергамент.
Запікайте 10 хвилин у розігрітій духовці на температурі 200, потім дістаньте з духовки, позначте ножем майбутні шматочки, далі запікайте 30, а іноді і 40 хвилин при температурі 160 градусів.
Зачекайте, коли хлібці охолонуть і потім ламайте на шматочки. Смачного!
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