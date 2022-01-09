Торт "Три шоколади": готується за 15 хвилин без випікання
Легкі та повітряні десерти, які не вимагають випікання і витрат великої кількості часу, стануть приємним доповненням будь-якого святкового столу. Особливо, якщо вони дуже легкі в приготуванні й в їх складі низька кількість цукру.
Як приготувати торт "Три шоколади" за 15 хвилин, розповіли в відео "Здорово і швидко".
На приготування цього торта вам дійсно вистачить 15 хвилин. Ще 2-3 години піде на застигання готового торта в холодильнику. Такий торт можна приготувати незадовго до приходу гостей.
Інгредієнт:
- Печиво Орео – 180 г
- Волоські горіхи-70 г
- Вершкове масло-80 г
- чорний шоколад-90 г
- молочний шоколад-90 г
- білий шоколад-90 г
- вершковий сир-400 г
- Вершки 33% - 200 мл
- Горіхи та шоколад для декору
Спосіб приготування:
Візьміть для торта круглу форму та укрийте бортики ацетатною стрічкою.
Відокремте печиво від начинки та перебийте в крихту. Додайте туди подрібнені волоські горіхи й влийте розтоплене вершкове масло.
Масу перемішайте і викладайте в форму. Сформуйте корж.
Вершковий сир з'єднайте з вершками, збийте міксером в однорідну пишну масу.
Розділіть її на три частини – по 200 грамів. В першу додайте розтоплений чорний шоколад.
У другу масу - молочний шоколад. У третю - білий шоколад і начинку від Орео.
Викладайте начинки на корж у формі та вирівнюйте ложкою.
Поставте торт в холодильник на 2-3 години.
Коли торт повністю застигне, зніміть з нього форму і прикрасьте горішками та тертим шоколадом.
Як приготувати торт "Три шоколади" без випічки й за 15 хвилин
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати незвичайний десерт "Мандарини в снігу" без випічки.
А також розповідали рецепти найкращих похмільних супів, які заспокоять шлунок і відновлять після застілля.