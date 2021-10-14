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Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем: калорійно, але дуже смачно!

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Четвер 14 жовтня 2021 15:23
Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем: калорійно, але дуже смачно! Фото: Клопотенко поділився рецептом дерунів (Instagram/Klopotenko)
Автор: Styler

Євген Клопотенко представив рецепт дерунів з м'ясним фаршем. Це калорійне блюдо, але дуже смачне. Спробуйте приготувати і ви!

Рецепт відомий кулінар опублікував на своєму сайті.

Є кілька секретів приготування. Перше - для основи дерунів візьміть хорошу картоплю і натріть її на крупній тертці. Друге - зробіть домашній фарш зі свинини і яловичини, він вийде дуже соковитим, а це те, що потрібно для цієї страви. Третє - купуйте сало на базарі, там ви зможете оцінити його свіжість.

Інгредієнти

Для дерунів

Для фаршу до дерунів

Візьміть 5-6 картоплин, очистіть і натріть на крупній тертці, додайте 1 ст. л. сметани, один ріпчасту цибулю, натерту на дрібній тертці, 2 яйця, сіль і перець до свого смаку і 4-5 ст. л. борошна. Добре перемішайте до однорідного стану. Розігрійте сковороду з 5-6 ст. л. соняшникової олії, сформуйте деруни і обсмажте до золотистої скоринки з двох сторін. Візьміть другу сковороду, додайте 150 г порізаного дрібними кубиками сала. Ви можете порізати сало слайсами. Подтопіть трошки.

Потім додайте дрібно порізану цибулю і трохи підсмажте. Викладіть до сала і цибулі 350 г фаршу. Готуйте все разом до напівготовності фаршу. Потім додайте 2 ст. л. томатної пасти, трохи води, а також сіль і перець до свого смаку. Тушкуйте 5 хвилин, щоб вода випарувалася.

Тепер беріть горщик, який можна ставити в духовку, і викладайте шар дерунів, зверху фарш і 2 ложки сметани. Запікайте деруни 15-20 хвилин при температурі 185 градусів. Подавайте зі сметаною. Смачного!

Клопотенко представив рецепт дерунів з фаршем: калорійно, але дуже смачно!Клопотенко дав рецепт дерунів з фаршем (фото: klopotenko.com)

Як ми раніше писали, Клопотенко представив пиріг на основі гречки та сиру.

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Евгений Клопотенко
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