Як приготувати ароматний томатний соус на зиму: смачний рецепт
Фото: томатний соус на зиму можна приготувати за особливим рецептом (freepik.com)
Заготовити наприкінці літа запаси томатного соусу на зиму, щоб в холодну пору року балувати себе і близьких ароматними борщами та піцою, подавати з цим важливим овочевим інгредієнтом м'ясо і картопля фрі, можна без жодних зусиль за особливим рецептом.
Спосіб приготування закруток зі смачним томатним соусом описаний на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Як готувати овочевий соус на основі томатів на зиму
Ось що нам знадобиться - інгредієнти:
- самі помідори - 5 кілограмів,
- лук - 5 штук,
- болгарський перець - 5 штук,
- сіль - 2,5 столові ложки,
- цукор - 1-1, 5 склянки,
- оцет - 100 мілілітрів,
- гострий перець - 1 чайна ложка,
- чорний перець - 0,5 чайної ложки.
Як готувати томатний соус:
- спочатку потрібно зняти з помідорів шкірку,
- потім всі овочі слід нарізати досить крупно,
- після цього їх потрібно відправити у велику каструлю і поставити на плиту,
- тушкувати слід під закритою кришкою приблизно одну годину,
- знявши з вогню, потрібно почекати до охолодження маси,
- зайву воду потрібно злити і всю масу перетерти через сито,
- після додати в це пюре сіль, цукор, чорний і червоний перці, оцет,
- знову потім потрібно поставити на плиту і проварити близько пів години.
- Одночасно можна підготувати банки і кришки, їх стерилізувати.
- Киплячий соус потрібно залити в банки та закрити, потім перевернути закрутки догори дном і накрити до повного охолодження.
Все, ваш томатний соус на зиму готовий!
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