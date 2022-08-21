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Как приготовить ароматный томатный соус на зиму: вкусный рецепт

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 19:53
Как приготовить ароматный томатный соус на зиму: вкусный рецепт Фото: томатный соус на зиму можно приготовить по особому рецепту (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Заготовить в конце лета запасы томатного соуса на зиму, чтобы в холодную пору года баловать себя и близких ароматными борщами и пиццей, подавать с этим важным овощным ингредиентом мясо и картофель фри, можно без всяких усилий по особому рецепту.

Способ приготовления закруток с вкусным томатным соусом описан на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".

Как смастерить овощной соус на основе томатов на зиму

Вот что нам понадобится - ингредиенты:

  • сами помидоры - 5 килограмм,
  • лук - 5 штук,
  • болгарский перец - 5 штук,
  • соль - 2,5 столовые ложки,
  • сахар - 1-1,5 стакана,
  • уксус - 100 миллилитров,
  • острый перец - 1 чайная ложка,
  • черный перец - 0,5 чайной ложки.

Как готовить томатный соус:

  • сначала нужно снять с помидоров кожицу,
  • затем все овощи следует нарезать достаточно крупно,
  • после этого их нужно отправить в большую кастрюлю и поставить на плиту,
  • тушить следует под закрытой крышкой примерно один час,
  • сняв с огня, нужно подождать до остывания массы,
  • лишнюю воду нужно слить и всю массу перетереть через сито,
  • после добавить в это пюре соль, сахар, черный и красный перцы, уксус,
  • снова потом нужно поставить на плиту и проварить около получаса.
  • Одновременно можно подготовить банки и крышки, их стерилизовать.
  • Кипящий соус нужно залить в банки и закрыть, потом перевернуть закрутки вверх дном и накрыть до полного остывания.

Все, ваш томатный соус на зиму готов!

Напомним, перед этим мы рассказывали, как приготовить салат из огурцов на зиму, и публиковали легкий рецепт вкусных закруток.

А также писали, как хранить консервацию, чтобы банки не вздулись и не "постреляли".

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