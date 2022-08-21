Как приготовить ароматный томатный соус на зиму: вкусный рецепт
Фото: томатный соус на зиму можно приготовить по особому рецепту (freepik.com)
Заготовить в конце лета запасы томатного соуса на зиму, чтобы в холодную пору года баловать себя и близких ароматными борщами и пиццей, подавать с этим важным овощным ингредиентом мясо и картофель фри, можно без всяких усилий по особому рецепту.
Способ приготовления закруток с вкусным томатным соусом описан на Telegram-канале "Дача. Сад и огород".
Как смастерить овощной соус на основе томатов на зиму
Вот что нам понадобится - ингредиенты:
- сами помидоры - 5 килограмм,
- лук - 5 штук,
- болгарский перец - 5 штук,
- соль - 2,5 столовые ложки,
- сахар - 1-1,5 стакана,
- уксус - 100 миллилитров,
- острый перец - 1 чайная ложка,
- черный перец - 0,5 чайной ложки.
Как готовить томатный соус:
- сначала нужно снять с помидоров кожицу,
- затем все овощи следует нарезать достаточно крупно,
- после этого их нужно отправить в большую кастрюлю и поставить на плиту,
- тушить следует под закрытой крышкой примерно один час,
- сняв с огня, нужно подождать до остывания массы,
- лишнюю воду нужно слить и всю массу перетереть через сито,
- после добавить в это пюре соль, сахар, черный и красный перцы, уксус,
- снова потом нужно поставить на плиту и проварить около получаса.
- Одновременно можно подготовить банки и крышки, их стерилизовать.
- Кипящий соус нужно залить в банки и закрыть, потом перевернуть закрутки вверх дном и накрыть до полного остывания.
Все, ваш томатный соус на зиму готов!
Напомним, перед этим мы рассказывали, как приготовить салат из огурцов на зиму, и публиковали легкий рецепт вкусных закруток.
А также писали, как хранить консервацию, чтобы банки не вздулись и не "постреляли".