Готуємо салат з огірків на зиму: легкий рецепт смачних закруток

Щоб побалувати себе і близьких в холодний сезон смачним салатом з огірків, плодів літнього врожаю, слід заздалегідь заготовити консервацію. Зробити закрутки з такою "хрусткою" овочевою смакотою можна за особливим рецептом, що не займе багато часу і зусиль, а результати вас приємно порадують.

Спосіб приготування консервації з салатом з огірків описаний в Telegram-каналі " Дача. Сад та город ".

Вуаля, ваш салат з огірків на зиму - готовий!

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