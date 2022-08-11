Готуємо салат з огірків на зиму: легкий рецепт смачних закруток
Колаж РБК-Україна: закрутки з салатом з огірків на зиму заготовляють з літа
Щоб побалувати себе і близьких в холодний сезон смачним салатом з огірків, плодів літнього врожаю, слід заздалегідь заготовити консервацію. Зробити закрутки з такою "хрусткою" овочевою смакотою можна за особливим рецептом, що не займе багато часу і зусиль, а результати вас приємно порадують.
Спосіб приготування консервації з салатом з огірків описаний в Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Як на зиму приготувати салат з огірків
Що нам знадобиться - інгредієнти:
- самі огірки літнього врожаю - 4,5 кілограма
- лук - 1 кілограм
- часник - 7 зубців
- болгарський перець - 10 штук
- зелень кропу - 20 грамів
- олія (рафінована) - 450 мілілітрів
- оцет (6%) - 100 мілілітрів
- сіль - 30 грамів
- цукор - 60 грамів
- гірчиця горошком - 7 чайних ложок.
Як готувати - рецепт:
- огірки слід розрізати на частини
- лук нарізається кільцями
- часник слід пропустити через прес або дрібну тертку
- кріп дрібно нарізається
- перець потрібно очистити від насіння і порізати кільцями
- вся ця порізка відправляється в каструлю і перемішується
- туди ж додаємо сіль, цукор, оцет та олію - знову перемішується
- така суміш має настоятися протягом 1 години
- потім відправляємо каструлю на плиту на вогонь, і після того, як вона закипить, потрібно ще варити 15 хвилин
- готовий продукт слід розкласти в банки, попередньо простерилізовані, додавши по 1 чайній ложці гірчиці в кожну банку - після чого потрібно закатувати.
Вуаля, ваш салат з огірків на зиму - готовий!
Також перед цим ми розповідали про рецепт і спосіб консервування й інших салатів на зиму зі свіжих літніх овочів.
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