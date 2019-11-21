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Кишенькові жриці: у мережу потрапило фото небезпечних злодійок в Києві

STYLERЖиття    21.11.2019 - 20:38
Кишенькові жриці: у мережу потрапило фото небезпечних злодійок в Києві
Поліція зловила злодійок (Колаж РБК-Україна)

У Києві поліція затримала злодійок, які витягали гаманці в людей у кафе

У Києві поліція зловила двох жінок-злодійок, які витягали гаманці в кафе. Злочинниці просто брали з одягу клієнтів цінні речі і тікали в невідомому напрямку. Затримали жінок на вулиці Антоновича, де вони промишляли в кафе "Львівська майстерня шоколаду". Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Цікаво, що пересувалися злодійки на автомобілі Mitsubishi.

"Цих двох, досить нормального вигляду, дам сьогодні вдень затримали співробітники поліції на вул. Антоновича, 45. Наручники жінки побачили через кілька хвилин після скоєння крадіжки гаманця (з 4700 гривнями та банківськими картками всередині), який перебував у куртці, яка була на вішалці", - сказано в повідомленні.

Також "пані" відзначилися такою ж крадіжкою на Княжому Затоні, де вони вкрали 8 тисяч гривень з гаманця.

Імена злодійок:

1. Городнича Наталія, 1976 року народження. Раніше двічі судима за крадіжки.

2. Крайнєва (раніше Полякова) Тетяна, 1979 року народження. Раніше судима за крадіжку.

Кишенькові жриці: у мережу потрапило фото небезпечних злодійок в КиєвіКишенькові жриці: у мережу потрапило фото небезпечних злодійок в КиєвіЗлодійки в Києві (facebook.com/KyivOperativ)

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