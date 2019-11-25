Зеленський назвав умови виключення нардепів зі "Слуги народу"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент зазначив, що "очищення продовжується"

Президент Володимир Зеленський розповів, у якому випадку продовжиться виключення народних депутатів із парламентської фракції "Слуга народу". Про це він розповів у своєму відеоблозі "Відверто з президентом".

Він підкреслив, що пишається виключеннями.

"Третього депутата по кількості було виключено з партії "Слуга народу", і ми цим пишаємося, тому що у нас продовжується очищення. Набрали людей з народу і завжди казали, що якщо будемо знаходити щось кримінальне - будемо виключати, тому що у нас монобільшість. Найголовніше - це не кількість депутатів, головне, щоб це були чесні професійні люди", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення про виключення народного депутата Романа Іванісова з фракції вже прийнято.

Як писало РБК-Україна, Арахамія також підкреслював, що Іванісов після публікації вироку і укази про помилування за зґвалтування повинен добровільно скласти мандат.

Додамо також, раніше двох народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуги народу". Зокрема, причиною виключення Полякова назвали прогули.

Поляков назвав виключення політичною розправою, а Скороход заявила, що її політично переслідували.

Так, в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка, тому що проголосувала проти відкриття ринку землі.

При цьому Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабара народним депутатам. Він додав, що політична партія не має ніякого відношення до затримання її чоловіка.