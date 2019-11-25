ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав умови виключення нардепів зі "Слуги народу"

Новини » Політика     25.11.2019 - 18:05
Зеленський назвав умови виключення нардепів зі "Слуги народу"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент зазначив, що "очищення продовжується"

Президент Володимир Зеленський розповів, у якому випадку продовжиться виключення народних депутатів із парламентської фракції "Слуга народу". Про це він розповів у своєму відеоблозі "Відверто з президентом".

Він підкреслив, що пишається виключеннями.

"Третього депутата по кількості було виключено з партії "Слуга народу", і ми цим пишаємося, тому що у нас продовжується очищення. Набрали людей з народу і завжди казали, що якщо будемо знаходити щось кримінальне - будемо виключати, тому що у нас монобільшість. Найголовніше - це не кількість депутатів, головне, щоб це були чесні професійні люди", - сказав глава держави.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення про виключення народного депутата Романа Іванісова з фракції вже прийнято.

Як писало РБК-Україна, Арахамія також підкреслював, що Іванісов після публікації вироку і укази про помилування за зґвалтування повинен добровільно скласти мандат.

Додамо також, раніше двох народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції "Слуги народу". Зокрема, причиною виключення Полякова назвали прогули.

Поляков назвав виключення політичною розправою, а Скороход заявила, що її політично переслідували.

Так, в Раді розгорівся скандал з нардепом Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка, тому що проголосувала проти відкриття ринку землі.

При цьому Арахамія заявив, що Анна Скороход пропонувала хабара народним депутатам. Він додав, що політична партія не має ніякого відношення до затримання її чоловіка.

Зеленський: Росія поверне відсутнє на кораблях обладнання На підпис Зеленському передали зміни в закон про держзакупівлі для анбандлінгу
Новини України Володимир ЗеленськийСлуга народа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся