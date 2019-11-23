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Зневажає все: Комаровський "наїхав" на Супрун в ефірі у Шустера

STYLERЖиття    23.11.2019 - 10:48
Зневажає все: Комаровський "наїхав" на Супрун в ефірі у Шустера
Доктор Комаровський "наїхав" на Супрун (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розкритикував риторику Уляни Супрун про погану медицину в Україні

Доктор Комаровський в програмі "Свобода слова" Савіка Шустера на каналі "Україна" розніс в пух і прах слова колишньої в. о міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про українську медицину. Євген Комаровський згадав цитату Супрун в ЗМІ нібито про те, що медицина в Україні руйнувалася 70 років. Це висловлювання привело його в сказ.

"Коли я це почув, про 70 років руйнування медицини - я зрозумів все. Ця фраза невипадкова, вона повторювалася в інтерв'ю неодноразово. Людина зневажає все, чим жила країна. Побудовані інститути, трансплантація, пересадки серця", - сказав Комаровський.

На це Комаровському заперечила ведуча Яніна Соколова, яка поборола онкологію. Вона запитала у медика, коли він востаннє був в українській лікарні, але не Києва чи Харкова, а, наприклад, Бахмута. На цьому суперечка продовжилася і Комаровський не припиняв стояти на своєму.

"Розумієте, Яніна, я зайшов в операційну, коли ви ще не народилися. Я можу сказати, що в 1950-му році наша медицина була не гірша за європейську. І система залишилася досі. Але Сурпрун цього не розуміє", – сказав лікар.

Цитату педіатра Комаровського можна почути на 68 хвилині відео.

Комаровський побував у Свободі Слова у Савіка Шустера (Youtube)

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