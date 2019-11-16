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Епатаж і тролінг: у Шустера пояснили скандальне інтерв'ю Коломойського (відео)

STYLERПерсони    16.11.2019 - 17:35
Епатаж і тролінг: у Шустера пояснили скандальне інтерв'ю Коломойського (відео)
Коломойський хоче захопити інформаційне поле навколо Зеленського (Фото: УНІАН)

Журналіст в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" прокоментував гучне інтерв'ю Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський своєю заявою про необхідність зближення України з Росією спричинив великий скандал з метою форматувати інформаційне поле навколо президента Володимира Зеленського і потрапити у заголовки всіх видань. Таку думку висловив головний редактор "Цензор.НЕМАЄ" Юрій Бутусов на ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера 15 листопада.

Коментуючи гучне інтерв'ю бізнесмена американському The New York Times, журналіст звернув увагу, що його висловлювання прозвучали саме перед "критичним рішенням" місії Міжнародного валютного фонду про надання Україні нового траншу.

Епатаж і тролінг: у Шустера пояснили скандальне інтерв'ю Коломойського (відео)

Коломойський хоче захопити інформаційне поле навколо Зеленського (Фото: censor.net.ua)

Нагадаємо, що олігарх висловився про те, що фінансування від РФ може цілком замінити кредити, які наша країна отримує від МВФ.

"Я думаю, Коломойський намагається форматувати інформаційне поле навколо президента Зеленського за допомогою таких інформаційних бомб", - сказав Бутусов.

Журналіст упевнений, що це "великий епатаж" і "спроба спровокувати", щоб потрапити у заголовки і всі видання.

Епатаж і тролінг: у Шустера пояснили скандальне інтерв'ю Коломойського (відео)

Коломойський зайнявся "тролінгом" у скандальному інтерв'ю про необхідність зближення з РФ, вважає Бутусов (Фото: скріншот)

"Якою репутаційною ціною? Цинізм - це хороша річ, щоб потрапити на перші шпальти, але це погана політика. Я вважаю, що є речі, якими не можна тролити", - заявив Бутусов.

На його думку, тези Коломойського про зближення з Росією "можна розцінити як тролінг".

"Але під час війни кидатися такими речами не можна", - наголосив журналіст.

Відео: Коломойський хоче форматувати інформаційне поле навколо президента Зеленського

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Новини України Володимир ЗеленськийСавік ШустерІгор КоломойскийМВФ
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