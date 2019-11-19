Антибіотики можуть нашкодити: Сурпун звернулася до українців

Супрун розповіла про антибіотики та стійкість бактерій (Фото: колаж РБК-Україна)

Супрун закликала не зловживати антибіотиками, що робить бактерії тільки сильнішими

Уляна Супрун розповіла, що робить бактерії стійкими до дії антибіотиків та звернула увагу на необхідність правильно їх використовувати, а не зловживати. Екс-керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що для цих цілей щорічно в листопаді проводиться Всесвітній тиждень правильного використання антибіотиків.

Метою цієї кампанії є підвищення обізнаності людей про те, чому важливо вживати антибіотики лише для лікування хвороб, викликаних бактеріями, а також запобігати надмірному їхньому використанню.

Так, нераціональне використання антибіотиків ставить під загрозу здоров'я всього людства, адже бактерії мають здатність звикати та пристосовуватися до їх дії, хвороби дають ускладнення та призводять до інвалідності, пояснила Супрун.

Супрун розповіла про антибіотики та стійкість бактерій (Ілюстративне фото: pixabay.com)

"Крім того, може виникнути ланцюгова реакція. Адже не маючи дієвих антибіотиків, які можуть перемагати інфекції, дуже небезпечно проводити трансплантацію органів, хірургічні операції чи хіміотерапію під час онкологічних захворювань", - йдеться у публікації.

Також Супрун зазначила, що антибіотикорезистентність бактерій робить лікування хвороб значно дорожче.

"Ця проблема не виникла сьогодні. Бактерії змінювалися та ставали стійкішими до антибіотиків увесь цей час. Ще в минулому столітті стало зрозуміло, що людству зарано говорити про абсолютну перемогу над інфекційними захворюваннями", - написала Супрун.

Уляна Супрун закликала не зловживати антибіотиками (Фото: РБК-Україна)

Що робить бактерії стійкими до дії антибіотиків:

надмірне і нераціональне використання антибіотиків для лікування або профілактики хвороб. Особливо шкідливо "лікувати" антибіотиками захворювання, викликані вірусами;

недотримання курсу лікування, бо переривання курсу тільки робить бактерії сильніше;

неякісний інфекційний контроль в медустановах;

недотримання базових правил гігієни та санітарії.

надмірне використання антибіотиків у тваринництві, розведенні риби та аграрних культур - адже антибіотикорезистентні бактерії потрапляють в організм людини разом із їжею та водою;

відсутність принципово нових антибіотиків через занадто швидку адаптацію бактерій.

Як ми можемо запобігти антибіотикорезистентності:

не забувайте регулярно і ретельно мити руки - це запобігає поширенню бактерій, а отже і зменшує потребу у використанні антибіотиків.

пам'ятайте, що антибіотики безсилі проти вірусів;

не займайтеся самолікуванням і приймайте антибіотики тільки за рецептом лікаря;

не переривати курс лікування антибіотиками, навіть якщо вам стало краще;

не передавайте нікому антибіотики, що залишилися після вашого курсу лікування;

вакцинація запобігає поширенню хвороб, а потім і використанню антибіотиків.

Супрун також закликала в жодному разі не лікувати антибіотиками грип або застуду.

Супрун розповіла про правильне використання антибіотиків (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, великою проблемою є неконтрольований продаж антибіотиків без рецептів. МОЗ України разом із Центром громадського здоров’я розробили План дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Він допоможе до 2020 року посилити контроль за продажем антибіотиків - їх можна буде купити лише за рецептом лікаря.