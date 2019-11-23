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Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби

STYLERЖиття    23.11.2019 - 08:15
Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився важливою порадою щодо небезпечного захворювання

Доктор Комаровський розповів про симптоми небезпечного, особливо для маленьких дітей, захворювання - пневмонії. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що вона може протікати без кашлю. Адже саме цей симптом є для батьків основним "дзвіночком", що дитина не в порядку.

На своїй сторінці в Instagram відомий український педіатр порадив батькам звернути увагу на інші ознаки хвороби.

Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби

Комаровський розповів про симптоми пневмонії без кашлю (фото: unsplash.com)

Як розпізнати пневмонію, коли немає кашлю

  • Прискорене дихання.
  • Млявість.
  • Блідість шкіри.
  • Підвищена стомлюваність.
  • Дитині стало гірше після поліпшення.
  • Температура тіла не відповідає стану (на градуснику 37,3, а погано, як при 39).

Головне, що варто пам'ятати батькам, пневмонія найчастіше проявляє себе не кашлем, а станом, за яким можна сказати "щось не так, як завжди".

На такі тривожні симптоми зазвичай в першу чергу звертає увагу мама. Саме вона знає, як дитина їсть, грає, дивиться. А при пневмонії чітко проявляється зміна в поведінці та стані малюка.

"Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити важко - наприклад, "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації", - пише педіатр.

При таких підозрах Комаровський радить показати дитину лікарю.

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Новини України Євген Комаровський
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