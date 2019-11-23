Коли немає кашлю: Комаровський вказав на ознаки небезпечної хвороби

Комаровський поділився важливою порадою щодо небезпечного захворювання
Доктор Комаровський розповів про симптоми небезпечного, особливо для маленьких дітей, захворювання - пневмонії. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що вона може протікати без кашлю. Адже саме цей симптом є для батьків основним "дзвіночком", що дитина не в порядку.
На своїй сторінці в Instagram відомий український педіатр порадив батькам звернути увагу на інші ознаки хвороби.
Комаровський розповів про симптоми пневмонії без кашлю (фото: unsplash.com)
Головне, що варто пам'ятати батькам, пневмонія найчастіше проявляє себе не кашлем, а станом, за яким можна сказати "щось не так, як завжди".
На такі тривожні симптоми зазвичай в першу чергу звертає увагу мама. Саме вона знає, як дитина їсть, грає, дивиться. А при пневмонії чітко проявляється зміна в поведінці та стані малюка.
"Ось це "щось не так" не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити важко - наприклад, "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації", - пише педіатр.
При таких підозрах Комаровський радить показати дитину лікарю.