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Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику

STYLERПерсони    25.09.2019 - 08:09
Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику
Андрій Богдан (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан нарвався на критику в мережі через публікацію фото з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський зараз перебуває з робочим візитом у США, куди вирушив 23 вересня і пробуде до 26-го. Разом з президентом України туди полетів і керівник його Офісу Андрій Богдан, а очолив українську делегацію міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко.

Андрій Богдан показав фото разом з президентом з сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, на якій президент виступив з промовою у вівторок, 24 вересня.

Своє фото Богдан підписав досить лаконічно: "Ми працюємо - я і Президент". Але таке формулювання викликало деяке здивування підписників керівника ОПУ, оскільки він поставив своє ім'я перед Зеленським.

Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику

Володимир Зеленський і Андрій Богдан в США (фото: facebook.com)

Користувачі мережі залишають безліч несхвальних коментарів під публікацією голови ОПУ.

  • Андрійко, веди себе трішки стриманіше! Президент України - Зеленський В. О. Ок? Працює Президент і наша делегація! Сподіваюся, ти зрозумів!
  • Я - остання буква в алфавіті. Та й не коректно якось, ні?
  • Правильніше сказати Президент і я. І не забувайте: я остання буква в алфавіті.
  • Напевно все-таки правильніше ставити Президента на перше місце, а Я на друге.
  • ПрацюємО. І президент дійсно першим має бути.

Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критикуЯ і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критикуЯ і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику

Скрін коментарів

А в перший день візиту в США Андрій Богдан зробив знімок на тлі "пам'ятки" - черги за новим iPhone 11 Pro Max.

Я і президент: Богдан показав фото з Зеленським з Нью-Йорка і нарвався на критику

Андрій Богдан в США (фото: facebook.com)

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