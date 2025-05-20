Презентация Google I/O 2025: главные новинки и технологии будущего, которые показала компания

Google Beam (эволюция 3D-видеозвонков)

Проект Starline, впервые показанный в 2021 году, получил новое имя - Google Beam. Эта технология позволяет участникам видеоконференций ощущать эффект присутствия, как будто они в одной комнате, без использования очков или гарнитур. Корпоративные клиенты смогут опробовать Beam уже в этом году, а детали предоставит HP.

Google Beam (фото: Google)

Chrome улучшает менеджер паролей

Встроенный менеджер паролей в браузере Chrome научится автоматически менять раскрытые пароли одним нажатием. Функция будет работать только на сайтах, поддерживающих такую возможность.

Искусственный интеллект Gemini в Chrome и мобильных приложениях

Gemini 2.5 Pro с режимом Deep Think умеет создавать сложные 3D-модели и многозадачно решать задачи. Интеграция с браузером Chrome позволит пользователям задавать вопросы о текущих вкладках и получать краткие резюме.

Функция Gemini Live, анализирующая фото и видео с камеры смартфона в реальном времени, уже доступна на Android и iOS. Обновленные умные ответы Gmail теперь анализируют ваши письма и документы Google Drive, чтобы создавать более персонализированные ответы. Функция учитывает тональность собеседника и предлагает разные стили общения. Запуск планируется на июль для веб-версии, iOS и Android.

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Android XR и умные очки Project Aura

Google расширяет возможности дополненной реальности с платформой Android XR. В рамках партнерства с Samsung, Warby Parker, Gentle Monster и Xreal компания представила умные очки Project Aura с камерой, микрофонами, динамиками и интеграцией с Gemini для навигации и перевода.

Project Aura (фото: Google)

Flow (новый AI-инструмент для создания видео)

Новое приложение Flow позволяет создавать 8-секундные видео на базе ИИ по текстовым подсказкам и изображениям. Для работы используются модели Veo, Imagen и Gemini. Есть инструменты для объединения клипов в более длинные ролики. Flow доступен подписчикам AI Ultra.

Stitch (создание пользовательских интерфейсов с помощью ИИ)

Инструмент Stitch генерирует интерфейсы по выбранным темам и описаниям, используя эскизы и скриншоты для ориентира. Эксперимент доступен в Google Labs.

Google Meet с мгновенным переводом речи

Функция перевода речи в Google Meet позволяет в реальном времени переводить вашу речь на язык собеседника. Сейчас поддерживаются английский и испанский языки. Опция доступна в бета-версии для подписчиков Google AI Pro и Ultra.

AI Mode и Search Live

AI Mode - чат-бот в Google Search, способный отвечать на сложные запросы, строить графики и вести диалог. Доступен для пользователей в США и будет интегрирован в браузер и поиск.

Search Live использует камеру смартфона для анализа объектов в реальном времени с помощью универсального AI-помощника Project Astra.

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Project Astra (универсальный AI-помощник)

Проект Astra демонстрирует ИИ, который помогает в повседневных задачах: анализирует почту, ищет информацию и связывается с магазинами. Цель - сделать ИИ, способным работать с визуальной и голосовой информацией.

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AI-шопинг с виртуальной примеркой и автоматическим оформлением заказа

Google тестирует функцию "попробовать на себе" - загружайте фото, чтобы увидеть, как одежда смотрится на вас. Модель учитывает особенности тела и тканей.

В AI Mode скоро появится возможность совершать покупки, а функция "agentic checkout" позволит ИИ оформлять заказы самостоятельно.

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AI Ultra (премиальная подписка на ИИ-инструменты)

Подписка AI Ultra стоит 249,99 долларов в месяц и открывает доступ к Gemini 2.5 Pro, Veo 3, Flow и другим передовым инструментам, а также предоставляет 30 ТБ облачного хранилища и подписку YouTube Premium.

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