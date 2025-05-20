Презентація Google I/O 2025: головні новинки та технології майбутнього, які показала компанія

На конференції I/O 2025 компанія Google представила безліч оновлень, пов'язаних зі штучним інтелектом. Серед сюрпризів - АІ-додаток для створення фільмів і свіжі деталі проєкту Project Starline.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про всі ключові анонси заходу Google I/O 2025.
Проєкт Starline, вперше показаний у 2021 році, отримав нове ім'я - Google Beam. Ця технологія дає змогу учасникам відеоконференцій відчувати ефект присутності, наче вони в одній кімнаті, без використання окулярів або гарнітур. Корпоративні клієнти зможуть випробувати Beam уже цього року, а деталі надасть HP.
Вбудований менеджер паролів у браузері Chrome навчиться автоматично змінювати розкриті паролі одним натисканням. Функція працюватиме тільки на сайтах, що підтримують таку можливість.
Gemini 2.5 Pro з режимом Deep Think вміє створювати складні 3D-моделі та багатозадачно вирішувати завдання. Інтеграція з браузером Chrome дасть змогу користувачам ставити запитання про поточні вкладки й отримувати короткі резюме.
Функція Gemini Live, що аналізує фото і відео з камери смартфона в реальному часі, вже доступна на Android і iOS. Оновлені розумні відповіді Gmail тепер аналізують ваші листи і документи Google Drive, щоб створювати більш персоналізовані відповіді. Функція враховує тональність співрозмовника і пропонує різні стилі спілкування. Запуск планується на липень для веб-версії, iOS і Android.
Google розширює можливості доповненої реальності з платформою Android XR. У рамках партнерства з Samsung, Warby Parker, Gentle Monster і Xreal компанія представила розумні окуляри Project Aura з камерою, мікрофонами, динаміками та інтеграцією з Gemini для навігації та перекладу.
Новий застосунок Flow дає змогу створювати 8-секундні відео на базі ШІ за текстовими підказками і зображеннями. Для роботи використовуються моделі Veo, Imagen і Gemini. Є інструменти для об'єднання кліпів у довші ролики. Flow доступний передплатникам AI Ultra.
Інструмент Stitch генерує інтерфейси за обраними темами й описами, використовуючи ескізи та скріншоти для орієнтиру. Експеримент доступний у Google Labs.
Функція перекладу мови в Google Meet дає змогу в реальному часі перекладати вашу мову мовою співрозмовника. Наразі підтримуються англійська та іспанська мови. Опція доступна в бета-версії для передплатників Google AI Pro і Ultra.
AI Mode - чат-бот у Google Search, здатний відповідати на складні запити, будувати графіки і вести діалог. Доступний для користувачів у США і буде інтегрований у браузер і пошук.
Search Live використовує камеру смартфона для аналізу об'єктів у реальному часі за допомогою універсального AI-помічника Project Astra.
Проєкт Astra демонструє ШІ, який допомагає в повсякденних завданнях: аналізує пошту, шукає інформацію і зв'язується з магазинами. Мета - зробити ШІ, здатним працювати з візуальною та голосовою інформацією.
Google тестує функцію "спробувати на собі" - завантажуйте фото, щоб побачити, як одяг виглядає на вас. Модель враховує особливості тіла і тканин.
В AI Mode скоро з'явиться можливість здійснювати покупки, а функція "agentic checkout" дасть змогу ШІ оформляти замовлення самостійно.
Підписка AI Ultra коштує 249,99 доларів на місяць і відкриває доступ до Gemini 2.5 Pro, Veo 3, Flow та інших передових інструментів, а також надає 30 ТБ хмарного сховища і підписку YouTube Premium.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канал компанії Google, The Verge, Engadget, TechCrunch.