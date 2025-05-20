Презентація Google I/O 2025: головні новинки та технології майбутнього, які показала компанія

Google Beam (еволюція 3D-відеодзвінків)

Проєкт Starline, вперше показаний у 2021 році, отримав нове ім'я - Google Beam. Ця технологія дає змогу учасникам відеоконференцій відчувати ефект присутності, наче вони в одній кімнаті, без використання окулярів або гарнітур. Корпоративні клієнти зможуть випробувати Beam уже цього року, а деталі надасть HP.

Google Beam (фото: Google)

Chrome покращує менеджер паролів

Вбудований менеджер паролів у браузері Chrome навчиться автоматично змінювати розкриті паролі одним натисканням. Функція працюватиме тільки на сайтах, що підтримують таку можливість.

Штучний інтелект Gemini в Chrome і мобільних додатках

Gemini 2.5 Pro з режимом Deep Think вміє створювати складні 3D-моделі та багатозадачно вирішувати завдання. Інтеграція з браузером Chrome дасть змогу користувачам ставити запитання про поточні вкладки й отримувати короткі резюме.

Функція Gemini Live, що аналізує фото і відео з камери смартфона в реальному часі, вже доступна на Android і iOS. Оновлені розумні відповіді Gmail тепер аналізують ваші листи і документи Google Drive, щоб створювати більш персоналізовані відповіді. Функція враховує тональність співрозмовника і пропонує різні стилі спілкування. Запуск планується на липень для веб-версії, iOS і Android.

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Android XR і розумні окуляри Project Aura

Google розширює можливості доповненої реальності з платформою Android XR. У рамках партнерства з Samsung, Warby Parker, Gentle Monster і Xreal компанія представила розумні окуляри Project Aura з камерою, мікрофонами, динаміками та інтеграцією з Gemini для навігації та перекладу.

Project Aura (фото: Google)

Flow (новий AI-інструмент для створення відео)

Новий застосунок Flow дає змогу створювати 8-секундні відео на базі ШІ за текстовими підказками і зображеннями. Для роботи використовуються моделі Veo, Imagen і Gemini. Є інструменти для об'єднання кліпів у довші ролики. Flow доступний передплатникам AI Ultra.

Stitch (створення користувацьких інтерфейсів за допомогою ШІ)

Інструмент Stitch генерує інтерфейси за обраними темами й описами, використовуючи ескізи та скріншоти для орієнтиру. Експеримент доступний у Google Labs.

Google Meet з миттєвим перекладом мови

Функція перекладу мови в Google Meet дає змогу в реальному часі перекладати вашу мову мовою співрозмовника. Наразі підтримуються англійська та іспанська мови. Опція доступна в бета-версії для передплатників Google AI Pro і Ultra.

AI Mode і Search Live

AI Mode - чат-бот у Google Search, здатний відповідати на складні запити, будувати графіки і вести діалог. Доступний для користувачів у США і буде інтегрований у браузер і пошук.

Search Live використовує камеру смартфона для аналізу об'єктів у реальному часі за допомогою універсального AI-помічника Project Astra.

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Project Astra (універсальний AI-помічник)

Проєкт Astra демонструє ШІ, який допомагає в повсякденних завданнях: аналізує пошту, шукає інформацію і зв'язується з магазинами. Мета - зробити ШІ, здатним працювати з візуальною та голосовою інформацією.

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AI-шопінг з віртуальною приміркою і автоматичним оформленням замовлення

Google тестує функцію "спробувати на собі" - завантажуйте фото, щоб побачити, як одяг виглядає на вас. Модель враховує особливості тіла і тканин.

В AI Mode скоро з'явиться можливість здійснювати покупки, а функція "agentic checkout" дасть змогу ШІ оформляти замовлення самостійно.

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AI Ultra (преміальна підписка на ШІ-інструменти)

Підписка AI Ultra коштує 249,99 доларів на місяць і відкриває доступ до Gemini 2.5 Pro, Veo 3, Flow та інших передових інструментів, а також надає 30 ТБ хмарного сховища і підписку YouTube Premium.

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