Google нашла способ заставить Android-приложения расходовать меньше заряда: что известно
Google продолжает улучшать Android, фокусируясь на производительности и экономии заряда батареи, но проблема с приложениями, чрезмерно разряжающими батарею в фоновом режиме, остается актуальной.
Какое решение приняла компания для устранения проблемы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, который освещает новости и обзоры по Android.
Что известно
В блоге Android Developers компания Google сообщила о запуске многолетнего плана, в рамках которого разработчики получат более релевантные инструменты и данные для анализа потребления ресурсов их приложениями. Одним из нововведений станет метрика чрезмерного использования wake locks (чрезмерных пробуждений) в панели Android Vitals консоли Google Play.
По словам Google, данный показатель будет считать использование частичных пробуждений чрезмерным, если их суммарная длительность превышает 3 часа в течение 24 часов.
На данный момент панель Vitals отслеживает только то, как долго приложение удерживает wake lock при работе в фоновом режиме без активного сервиса на переднем плане.
Также Google сотрудничает с рядом производителей Android-устройств, включая Samsung, чтобы глубже понять причины, по которым приложения начинают чрезмерно использовать wake locks и вызывают нежелательную разрядку аккумулятора.
Внезапный и неочевидный перерасход батареи приложениями в фоне остается одной из самых острых проблем Android. Поэтому хорошо, что Google предпринимает шаги, предоставляя разработчикам необходимые инструменты для ее решения.
Кроме того, компания планирует исследовать возможности отображения информации в Play Store, чтобы пользователи могли выбирать приложения, соответствующие их ожиданиям.
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