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Google нашла способ заставить Android-приложения расходовать меньше заряда: что известно

Пятница 18 апреля 2025 13:00
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Google нашла способ заставить Android-приложения расходовать меньше заряда: что известно Google научит Android-приложения экономить энергию (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google продолжает улучшать Android, фокусируясь на производительности и экономии заряда батареи, но проблема с приложениями, чрезмерно разряжающими батарею в фоновом режиме, остается актуальной.

Какое решение приняла компания для устранения проблемы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Android Police, который освещает новости и обзоры по Android.

Что известно

В блоге Android Developers компания Google сообщила о запуске многолетнего плана, в рамках которого разработчики получат более релевантные инструменты и данные для анализа потребления ресурсов их приложениями. Одним из нововведений станет метрика чрезмерного использования wake locks (чрезмерных пробуждений) в панели Android Vitals консоли Google Play.

По словам Google, данный показатель будет считать использование частичных пробуждений чрезмерным, если их суммарная длительность превышает 3 часа в течение 24 часов.

На данный момент панель Vitals отслеживает только то, как долго приложение удерживает wake lock при работе в фоновом режиме без активного сервиса на переднем плане.

Также Google сотрудничает с рядом производителей Android-устройств, включая Samsung, чтобы глубже понять причины, по которым приложения начинают чрезмерно использовать wake locks и вызывают нежелательную разрядку аккумулятора.

Внезапный и неочевидный перерасход батареи приложениями в фоне остается одной из самых острых проблем Android. Поэтому хорошо, что Google предпринимает шаги, предоставляя разработчикам необходимые инструменты для ее решения.

Кроме того, компания планирует исследовать возможности отображения информации в Play Store, чтобы пользователи могли выбирать приложения, соответствующие их ожиданиям.

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