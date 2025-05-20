Презентация Google I/O 2025: главные новинки и технологии будущего, которые показала компания
На конференции I/O 2025 компания Google представила множество обновлений, связанных с искусственным интеллектом. Среди сюрпризов - ИИ-приложение для создания фильмов и свежие детали проекта Project Starline.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про все ключевые анонсы мероприятия Google I/O 2025.
Google Beam (эволюция 3D-видеозвонков)
Проект Starline, впервые показанный в 2021 году, получил новое имя - Google Beam. Эта технология позволяет участникам видеоконференций ощущать эффект присутствия, как будто они в одной комнате, без использования очков или гарнитур. Корпоративные клиенты смогут опробовать Beam уже в этом году, а детали предоставит HP.
Google Beam (фото: Google)
Chrome улучшает менеджер паролей
Встроенный менеджер паролей в браузере Chrome научится автоматически менять раскрытые пароли одним нажатием. Функция будет работать только на сайтах, поддерживающих такую возможность.
Искусственный интеллект Gemini в Chrome и мобильных приложениях
Gemini 2.5 Pro с режимом Deep Think умеет создавать сложные 3D-модели и многозадачно решать задачи. Интеграция с браузером Chrome позволит пользователям задавать вопросы о текущих вкладках и получать краткие резюме.
Функция Gemini Live, анализирующая фото и видео с камеры смартфона в реальном времени, уже доступна на Android и iOS. Обновленные умные ответы Gmail теперь анализируют ваши письма и документы Google Drive, чтобы создавать более персонализированные ответы. Функция учитывает тональность собеседника и предлагает разные стили общения. Запуск планируется на июль для веб-версии, iOS и Android.
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Android XR и умные очки Project Aura
Google расширяет возможности дополненной реальности с платформой Android XR. В рамках партнерства с Samsung, Warby Parker, Gentle Monster и Xreal компания представила умные очки Project Aura с камерой, микрофонами, динамиками и интеграцией с Gemini для навигации и перевода.
Project Aura (фото: Google)
Flow (новый AI-инструмент для создания видео)
Новое приложение Flow позволяет создавать 8-секундные видео на базе ИИ по текстовым подсказкам и изображениям. Для работы используются модели Veo, Imagen и Gemini. Есть инструменты для объединения клипов в более длинные ролики. Flow доступен подписчикам AI Ultra.
Stitch (создание пользовательских интерфейсов с помощью ИИ)
Инструмент Stitch генерирует интерфейсы по выбранным темам и описаниям, используя эскизы и скриншоты для ориентира. Эксперимент доступен в Google Labs.
Google Meet с мгновенным переводом речи
Функция перевода речи в Google Meet позволяет в реальном времени переводить вашу речь на язык собеседника. Сейчас поддерживаются английский и испанский языки. Опция доступна в бета-версии для подписчиков Google AI Pro и Ultra.
AI Mode и Search Live
AI Mode - чат-бот в Google Search, способный отвечать на сложные запросы, строить графики и вести диалог. Доступен для пользователей в США и будет интегрирован в браузер и поиск.
Search Live использует камеру смартфона для анализа объектов в реальном времени с помощью универсального AI-помощника Project Astra.
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Project Astra (универсальный AI-помощник)
Проект Astra демонстрирует ИИ, который помогает в повседневных задачах: анализирует почту, ищет информацию и связывается с магазинами. Цель - сделать ИИ, способным работать с визуальной и голосовой информацией.
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AI-шопинг с виртуальной примеркой и автоматическим оформлением заказа
Google тестирует функцию "попробовать на себе" - загружайте фото, чтобы увидеть, как одежда смотрится на вас. Модель учитывает особенности тела и тканей.
В AI Mode скоро появится возможность совершать покупки, а функция "agentic checkout" позволит ИИ оформлять заказы самостоятельно.
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AI Ultra (премиальная подписка на ИИ-инструменты)
Подписка AI Ultra стоит 249,99 долларов в месяц и открывает доступ к Gemini 2.5 Pro, Veo 3, Flow и другим передовым инструментам, а также предоставляет 30 ТБ облачного хранилища и подписку YouTube Premium.
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При подготовке материала использовались следующие источники: YouTube-канал компании Google, The Verge, Engadget, TechCrunch.