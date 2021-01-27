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Преподаватель, ненавидящий Украину, похвасталась достижением в РФ: скандал продолжается

Киев, Среда 27 января 2021 14:23
Преподаватель, ненавидящий Украину, похвасталась достижением в РФ: скандал продолжается
В киевском вузе требуют увольнения преподавателя-сепаратиста (фото: facebook.com/yevzhik)
Автор: Людмила Жукова

В Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова работает преподаватель и профессор Евгения Бильченко, ненавидящая Украину. По ее словам, в стране царит неонацистский режим, а война на Донбассе - гражданская. После высказываний профессора в сети разразился скандал, а ее студентка попросила отчисления. Но теперь Бильченко похвасталась новым достижением и сообщила, что ее приняли в Международный союз поэтов.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Поздравьте меня, друзья. А это, мои бедные неприятели, мне "Кремль вручил в Магадане"... На самом деле, родня: все просто. Еще в декабре меня приняли в Международный Союз Поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку. Я - чужда всему Символическому, но эта ипостась - для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград. Трудимся", - написала Бильченко на странице.

Преподаватель, ненавидящий Украину, похвасталась достижением в РФ: скандал продолжаетсяБильченко похвасталась достижением (фото: facebook.com/yevzhik)

Напомним, что после высказываний Бильченко о том, что она считает закон про украинский язык "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии", руководство Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова отреагировала на это.

Большинство руководства учебного заведения выступают за отстранение от должности преподавателя, но университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

Как мы писали ранее, в киевском вузе работает педагог, ненавидящий Украину, она выступает на каналах "ДНР" и росТВ.

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