У прем'єра Гончарука виявили рекордний борг за комуналку: всі деталі

На уродженця Чернігівщини нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та його родичів кілька разів подавали до суду комунальні підприємства Чернігова. Родина Гончарука мала борги за послуги з надання гарячої води, газу та інших комунальних послуг.

Про це пише видання Слідство.Інфо з посиланням на судові накази Деснянського районного суду Чернігова.

Найбільше Олексій Гончарук, його брат Олег, а також іще одна родичка (ім'я не називається) заборгували за послуги з надання гарячої води. Це було ще у 2012 та 2014 роках. Тоді судом було зобов'язано виплатити 8400 та 7800 гривень підприємству "Облтеплокомуненерго".

А у 2011 та 2015 роках було постановлено виплатити за послуги ЖЕКу 4000 гривень. Понад 1000 гривень зобов'язали виплатити у 2011 та 2014 роках "Чернігівгазу".

Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Загалом сума боргу за житлово-комунальні послуги склала понад 21 тисячу гривень.

"Чи сплатив прем’єр-міністр та його рідні ці борги, наразі невідомо", - сказано в повідомленні.

Видання звернулося за коментарем до самого прем'єра, однак він відповів, що не живе в Чернігові вже 19 років і пообіцяв зв'язатися з родичами щодо заборгованості. Однак після цього Гончарук перестав відповідати на дзвінки журналістів.

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