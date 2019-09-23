ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в Італії

STYLERПерсони    23.09.2019 - 14:32
Прекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в Італії
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Софія Ротару в рожевій сукні з грайливим принтом викликала захват шанувальників

Софія Ротару, яку нещодавно запідозрили в романі з молодим музикантом, показала в Instagram нові знімки, на яких співачка постала в ніжній рожевій сукні з кокетливим принтом з білих хмар і червоних губ, і стильних білих кросівках.

72-річна співачка, якій час від часу приписують різні смертельні недуги, вкотре спростовує всі домисли.

Прекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в Італії

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Софія Михайлівна нині насолоджується відпочинком у сонячному рибальському містечку Портофіно, що знаходиться на узбережжі Середземного моря.

Співачка опублікувала серію знімків з красивими видами Італійської Рів'єри.

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Шанувальники співачки, яка вже більше 10 років постійно проживає в Києві, закидали її безліччю компліментів у коментарях.

  • На Вас подивишся, аж хочеться жити.
  • Найкраща і найулюбленіша, таких більше не буде.
  • Прекрасна Софі.
  • Софія Ротару - просто краса, так тримати, ми вас любимо.

Прекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в ІталіїПрекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в ІталіїПрекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в Італії

Скрін коментарів: instagram.com/sofiarotaruofficial

Раніше ми писали, що Софія Ротару під час концерту на "Слов'янському базарі" у Вітебську прямо на сцені відштовхнула молодого шанувальника.

Ротару відштовхнула шанувальника на сцені: подробиці скандалу Софія Ротару безкоштовно виступить у Києві: коли і де
Новини України Ротару
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся