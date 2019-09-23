Прекрасна Софі: Ротару захопила молодим виглядом на відпочинку в Італії

Софія Ротару в рожевій сукні з грайливим принтом викликала захват шанувальників
Софія Ротару, яку нещодавно запідозрили в романі з молодим музикантом, показала в Instagram нові знімки, на яких співачка постала в ніжній рожевій сукні з кокетливим принтом з білих хмар і червоних губ, і стильних білих кросівках.
72-річна співачка, якій час від часу приписують різні смертельні недуги, вкотре спростовує всі домисли.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)
Софія Михайлівна нині насолоджується відпочинком у сонячному рибальському містечку Портофіно, що знаходиться на узбережжі Середземного моря.
Співачка опублікувала серію знімків з красивими видами Італійської Рів'єри.
Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)
Шанувальники співачки, яка вже більше 10 років постійно проживає в Києві, закидали її безліччю компліментів у коментарях.
Скрін коментарів: instagram.com/sofiarotaruofficial
Раніше ми писали, що Софія Ротару під час концерту на "Слов'янському базарі" у Вітебську прямо на сцені відштовхнула молодого шанувальника.