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Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятно

Вторник 21 ноября 2023 22:35
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Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятно В конкурсе приняли участие 4 633 фотографии (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

"Вікімедіа Україна" показала 10 лучших фотографий украинской природы. Их выбрали в рамках международного фотоконкурса "Вікі любить Землю" среди 4633 фотографий, сделанных в разных уголках Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Вікі любить пам'ятки" в Facebook.

Что известно о конкурсе

"Вікі любить Землю" - это ежегодный международный конкурс фотографий объектов, посвященный природе. Эти фотографии наполняют фонд для иллюстрирования Википедии и других проектов. Конкурс также призван привлечь внимание к состоянию окружающей среды. В Украине его проводит общественная организация "Вікімедіа Україна".

Отметим также, что это самый большой в мире фотоконкурс достопримечательностей природного наследия. Он зародился в Украине в 2013 году, а с 2014 стал международным.

Также добавим, что к конкурсу в этом году допускались только работы, сделанные до 24 февраля 2022 года.

В этом году Украина заняла третье место среди 50 стран и территорий по количеству загруженных фотографий: 121 участник загрузил 4633 фотографий объектов природы Украины", - говорят организаторы.

Они делятся 10 фото - победителями конкурса 2023 года.

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноДжарилгацкий национальный природный парк. Херсонская область (фото: Дмитрий Трофимчук)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноГора Щербан Мармаросского хребта в Карпатах. Закарпатская область (фото: Михаил Пецкович)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноБотанический заказник "Новый Мир". Автономная Республика Крым (фото: Александр Рыжков)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноНациональный природный парк "Верховинский". Ивано-Франковская область (фото: Михаил Пецкович)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноСедновский заказник. Черниговская область (фото: Александр Арендар)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноНациональный природный парк "Хотинский". Черновицкая область (фото: Сергей Нестерчук)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятно"Березовая Роща" в Деснянском районе Киева (фото: Сергей Мельник)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноСеретский гидрологический заказник. Тернопольская область (фото: Владимир Бурдяк)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноГеологическая памятка природы "Нагорянские пещеры". Винницкая область (фото: Тарас Золотавин)

Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятноБотанический заказник "Чапля". Хмельницкая область (фото: Сергей Нестерчук)

Раньше мы делились фото первого снега в Украине.

Недавно мы показывали фото, как выглядят Карпаты осенью.

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