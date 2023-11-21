Представили 10 самых красивых фото природы со всей Украины. Это просто невероятно

"Вікімедіа Україна" показала 10 лучших фотографий украинской природы. Их выбрали в рамках международного фотоконкурса "Вікі любить Землю" среди 4633 фотографий, сделанных в разных уголках Украины.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Вікі любить пам'ятки" в Facebook .

Что известно о конкурсе

"Вікі любить Землю" - это ежегодный международный конкурс фотографий объектов, посвященный природе. Эти фотографии наполняют фонд для иллюстрирования Википедии и других проектов. Конкурс также призван привлечь внимание к состоянию окружающей среды. В Украине его проводит общественная организация "Вікімедіа Україна".

Отметим также, что это самый большой в мире фотоконкурс достопримечательностей природного наследия. Он зародился в Украине в 2013 году, а с 2014 стал международным.

Также добавим, что к конкурсу в этом году допускались только работы, сделанные до 24 февраля 2022 года.

В этом году Украина заняла третье место среди 50 стран и территорий по количеству загруженных фотографий: 121 участник загрузил 4633 фотографий объектов природы Украины", - говорят организаторы.

Они делятся 10 фото - победителями конкурса 2023 года.

Джарилгацкий национальный природный парк. Херсонская область (фото: Дмитрий Трофимчук)

Гора Щербан Мармаросского хребта в Карпатах. Закарпатская область (фото: Михаил Пецкович)

Ботанический заказник "Новый Мир". Автономная Республика Крым (фото: Александр Рыжков)

Национальный природный парк "Верховинский". Ивано-Франковская область (фото: Михаил Пецкович)

Седновский заказник. Черниговская область (фото: Александр Арендар)

Национальный природный парк "Хотинский". Черновицкая область (фото: Сергей Нестерчук)

"Березовая Роща" в Деснянском районе Киева (фото: Сергей Мельник)

Серетский гидрологический заказник. Тернопольская область (фото: Владимир Бурдяк)

Геологическая памятка природы "Нагорянские пещеры". Винницкая область (фото: Тарас Золотавин)

Ботанический заказник "Чапля". Хмельницкая область (фото: Сергей Нестерчук)