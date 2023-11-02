Разноцветные листья укрыли деревья: как выглядят Карпаты и озеро Синевир осенью (фото)

Одним из самых лучших и загадочных месяц отдыха в Украине являются Карпаты и озеро Синевир. Осенью природа здесь по-особому очаровательна. В частности, на деревьях можно увидеть разноцветные листья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост редактора издательства "Підручники і посібники" Ирины Дворницкой в Facebook .

Что известно об озере Синевир

Озеро Синевир еще называют Морским глазом - это самое большое и самое глубокое высокогорное озеро Украины, расположенное на высоте 989 метров над уровнем моря, площадью около 7 га (средняя глубина 8-10 м, максимальная 22-24 м).

Ирина Дворницкая отметила, что даже в самые теплые дни в Синевире прогреваются только верхние 1-2 метра озера до максимальной температуры 13°C. Здесь водятся три вида форели - озерная, радужная и ручьевая.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/ Ирина Дворницкая)

К тому же, вода этого озера является эталоном качества природной воды в Украине. Купаться в Синевире запрещено. На побережье распространено около 90 видов растений, занесенных в Красную книгу Украины, растут стройные ели, возраст которых составляет 140-160 лет.

Также на небольшом полуострове Синевира возвышается 13-метровая композиция "Синь і вир", которая вырезана из красного дерева и весит более 30 тонн. В 1983-1984 годах ее создали закарпатские скульпторы Иван Бровди и Михаил Саныч.

Композиция "Синь і вир" (фото: facebook.com/ Ирина Дворницкая)

Что можно увидеть на территории парка

На территории Национального парка "Синевир" можно увидеть часть уникального объекта мирового значения, одного из самых сложных и масштабных оборонных зданий Второй мировой войны - легендарную линию Арпада. Грандиозная фортификация создана в Карпатах военными, инженерами и учеными Венгрии и Германии в 1943-1944 годах для защиты от наступлений красноармейцев.

Однако размеры объекта действительно впечатляют - 600 километров, 300 из которых были проложены в Украине, а остальные - в Румынии. Сейчас линия Арпада напоминает развалины военных объектов и техники, а также так называемые небольшие каменные пирамиды.

Озеро Синевир (фото: facebook.com/ Ирина Дворницкая)