Ці предмети обов'язково потрібно мати в бардачку машини: можуть допомогти у будь-якій ситуації

Зазвичай люди використовують бардачок автомобіля для зберігання речей, які в більшості випадків виявляються марними. Але ж в інструкціях вказано, що в цьому відсіку варто зберігати предмети, які можуть бути корисні в дорозі.

Що потрібно обов'язково покласти в бардачок, повідомляє Ukr.media .

Портативний пусковий пристрій

У неочікуваний момент може сісти акумулятор машини. Така неприємність може наздогнати в будь-який момент і на будь-якому відрізку шляху. Зокрема, не завжди поруч можуть виявитися водії, які дадуть "прикурити".

У такій ситуації вирішити проблему може портативний пусковий пристрій, який завдяки своїм невеликим розмірам воно легко поміститься в бардачку. Він дозволяє не один раз заряджати акумулятор, навіть якщо її показники знаходяться на нулі.

Зарядка для телефону

Під час дороги батарея на мобільних телефонах може сісти в будь-який момент. Тому в бардачку завжди має лежати автомобільна зарядка.

Вона заряджає мобільник від прикурювача при заведеному двигуні автомобіля. При цьому для використання зарядного пристрою необхідний USB-адаптер.

Сонячні окуляри

Яскраве сонячне світло може засліпити і створити на дорозі небезпечну ситуацію. Для водія важливо добре бачити те, що відбувається на дорозі.

Тому у будь-який час року у бардачку повинні лежати автомобільні сонячні окуляри.

Ліхтарик

Трапляються випадки, коли водію у нічний час на неосвітлених ділянках дороги потрібно залізти під капот машини. Тоді як ніколи допоможе звичайний ліхтарик. З його допомогою можна швидко знайти поломку і виправити її.

Мультитул

Завжди водити з собою в машині цілий арсенал інструментів незручно, адже вони займають багато місця. У такому випадку в бардачку завжди повинен бути мультитул, який в разі поломки автомобіля допоможе.

Мультитул являє собою багатофункціональний інструмент, в конструкції якого можна знайти ніж, пилку, ножиці, викрутку та ін.

Карта

Так трапляється, що електронні гаджети можуть розрядитися у найнеочікуваніший момент дороги. На допомогу прийде звичайна паперова карта.

Зазвичай, мапа має компактні розміри, коштує недорого і не залежить від зарядок, зв'язку та інших зовнішніх факторів.

GPS-трекер для автомобіля

Власники дорогих авто бояться того, що їх машину можуть викрасти. На жаль, від цього не застрахований ніхто, але потужні системи сигналізації не завжди працюють ефективно. Для того, щоб бути завжди бути в курсі того, де знаходиться машина, можна в бардачку зберігати простий пристрій - GPS-трекер.

Він відрізняється компактними розмірами і легкий у використанні. У комплекті з ним йде сім-карта, завдяки якій супутники мобільного зв'язку допомагають знайти те місце, де знаходиться машина.